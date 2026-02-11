XTransfer 參與2026年馬來西亞經濟論壇

透露計劃將馬來西亞打造為區域合規樞紐

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標（右二）於「2026年馬來西亞經濟論壇」擔任演講嘉賓。

馬來西亞吉隆坡 - 2026年2月11日 -，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，很榮幸受邀參與（Forum Ekonomi Malaysia 2026）。，在專題論壇《馬來西亞製造：加速科技應用與創新》上分享觀點，探討馬來西亞如何在《第十三大馬計劃》（13MP）框架下，加速科技應用與創新，助力中小微企業擴大出口規模。很榮幸與馬來西亞財政部副部長劉鎮東（YB Tuan Liew Chin Tong）及 SkyeChip工程高級總監Ooi Ching Liang同台對話。各方圍繞如何强化高增長、高價值（HGHV）產業、推動研發成果商業化、提升生產力與競爭力，並支持中小微企業更深入參與全球價值鏈等議題展開深入交流。結合 XTransfer 在全球市場服務中小微企業的實踐經驗，許多馬來西亞企業具備出口能力，但在擴大出口規模方面仍面臨長期挑戰。最常見的問題集中在信任、合規與規模化能力，往往表現為付款延遲、被反復索要文件、外匯波動風險以及訂單增長帶來的營運資金壓力。：「對從事 B2B 外貿的中小企業而言，最大的約束並非需求不足，而是跨境收付款、外匯與合規背後的運營複雜度。尤其是反洗錢（AML）要求，對傳統銀行和中小企業來說都不易高效處理，從而增加摩擦並拖慢合規貿易的過程。」另外，，全球貿易格局正從單一主導通道轉向「非美國」、「亞洲內部」（intra-Asia） 以及更廣泛的「南南貿易」（South–South）。這一趨勢在中小微企業真實交易數據中愈發清晰。亦認同此變化，認為馬來西亞應積極把握並順勢佈局。XTransfer 同時表示，計劃將馬來西亞設立為公司的區域合規中心，主要基於馬來西亞在地理位置與時區銜接、監管環境成熟、合規與風控運營人才儲備以及成本效率等方面的綜合優勢。