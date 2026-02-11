城覓科技WeBite正式進駐香港警察學院

香港警察學院作為香港警務體系的重要組成部分，肩負培訓專業警務人員的核心職能，對後勤管理、食品安全及營運穩定性均設有嚴格要求。是次 WeBite 智慧食堂的正式開業，標誌著智能化團餐模式在香港政府機構及高規格公共訓練場景中的進一步落實。

香港2026年2月10日 /美通社/ -- 城覓科技（香港）有限公司（WeBite）宣布，其營運的智能化團餐服務正式於香港警察學院綜合訓練中心（缸瓦甫）投入使用，為該重要警務培訓基地提供高標準、系統化的日常餐飲與後勤支援服務。

透過科技系統與流程設計的深度結合，WeBite 有效提升食堂整體運作穩定性，確保在高強度訓練及大規模用餐需求下，餐飲服務依然保持一致品質與安全水準。

符合公共機構要求的後勤及人員管理制度

在警察學院綜合訓練中心項目中，WeBite 按照政府機構及大型公共設施的運作要求，全面引入智能化與標準化管理體系，涵蓋：

融入大灣區公共服務脈絡，推動智慧後勤模式落地

隨著粵港澳大灣區建設持續推進，公共服務領域對數字化、智能化及標準化管理的需求日益提升。WeBite 依託香港本地營運經驗及跨區域數字化能力，持續參與並服務於多類型公共及機構項目，探索智慧團餐在政府與公共場景中的實際應用。

此次進駐香港警察學院綜合訓練中心（缸瓦甫），正是 WeBite 在大灣區公共機構後勤服務現代化進程中的又一實踐案例，體現科技在提升公共服務效率與品質方面的實際價值。