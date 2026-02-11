肖迪×新濠影匯：生肖馬主題藝術裝置震撼亮相，東方美學走向世界

《駿步跑馬場》是全球首個軌道機械競速馬藝術裝置。以巨型奔馬為核心，環繞四匹可騎乘競賽的旋轉小馬；《駿馬飛車》定格馬首高昂、鬃毛如焰的騰空姿態，盡顯力量與威儀，將未來主義機械設計與藝術質感完美融合，成為澳門新濠影匯「駿步騰飛」賀歲慶典的核心藝術景觀。

跨界裝置藝術家肖迪（肖將軍），是大連博濤文化科技集團創始人。他深耕機械藝術領域數十年，以其獨創的「尖叫美學」設計理念，打造了《中華巨馬》《巨熊北北》《夔牛雷雷》等20多個巨型機械神獸，被譽為中國「機械神獸之父」。其作品以「科技+藝術+文化」為核心特色，通過精密機械結構與沉浸式互動設計，賦予鋼鐵巨獸「生命感」，既承載東方文化基因，又兼具視覺震撼力，為文旅市場注入強勁活力，帶來顛覆性震撼體驗。

肖迪的神獸宇宙正加速向全球蔓延。他將基於不同城市在地文化和項目定位打造城市神獸IP，每隻神獸都具有自己的角色定位和性格特質，它們之間又有著緊密的關聯性和故事性。肖迪希望將東方機械藝術魅力傳遞至全球，成為全球裝置藝術領域的「中國名片」。