全球首個628Ah超大型電池儲能電站並網 億緯鋰能再獲10GWh大額訂單

中國石家莊2026年2月11日 /美通社/ -- 2026年1月31日，全球首個采用628Ah超大型電池單體的400MWh儲能電站投入運營。該電站配備了80套極簡集成式5MWh直流儲能系統（Mr. Giant）及40套一體化電力轉換艙，這標志著億緯鋰能的大電池技術實現了從開創性探索到電網級應用驗證的關鍵飛躍，為行業高質量發展奠定了堅實基礎。

從驗證到標桿：大電池技術證明具備電網應用條件

睿特新能源靈壽縣200MW/400MWh項目的成功投運，證明了628Ah大電池技術能夠可靠支撐電網級應用。依托億緯鋰能在業內率先實現從發布、量產到交付的全流程產業化，其累計產量已突破100萬只，驗證了其制造規模能力與產品成熟度。