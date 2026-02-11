熱門搜尋:
出版：2026-Feb-11 16:53
更新：2026-Feb-11 16:53
PR Newswire

MiniMax將於2026年3月2日公佈2025年全年業績

香港2026年2月11日 /美通社/ -- 全球領先的通用人工智能科技公司MiniMax Global Inc.（「MiniMax」或「公司」；香港聯交所股票代碼：00100）今日宣布，將於2026年3月2日（星期一）在香港市場收市後公佈其截至2025年12月31日的2025年全年業績。

公司管理層將於2026年3月2日（星期一）北京時間晚上8:00（美國東部時間上午7:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記：

中文專線（普通話）：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10053116-eg81mx.html

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10053115-hu76t5.html

參會者預先登記時可選擇中文專線或英文同聲傳譯專線。請注意，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。如需提問，請登記中文專線。完成登記後，參會者將會收到列有會議撥入詳情、會議密碼及特定登記號碼的電子郵件。參會者可使用相關訊息直接參與電話會議。參會者可在電話會議開始前及進行期間，隨時預先登記。

此外，公司投資者關係網站亦會提供電話會議（包括中文專線及英文同聲傳譯專線）的直播及存檔，網址為：https://ir-tool.minimaxi.com/calendar/index.html?lang=zh-hk

可致電以下電話號碼收聽錄音重播，錄音有效期至2026年3月9日。

撥入號碼


中國大陸：

4000 483 168

中國香港：

800 906 986

美國/加拿大：

1 855 336 4664



中文會議編號：

6883691

英文同聲傳譯編號：

3663475

關於MiniMax

MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司。公司以「與所有人共創智能」為使命，致力於推動人工智能科技前沿發展，實現通用人工智能(AGI）。MiniMax自主研發了一系列多模態通用大模型，具備強大的代碼和Agent能力，以及超長上下文處理能力，能夠理解、生成並整合包括文本、音頻、圖像、視頻和音樂在內的多種模態。基於這些自研模型，MiniMax已經面向全球推出一系列AI原生產品，以及面向企業和開發者的開放平台，共同為全球用戶提供極致的智能體驗，提升社會整體生產力，豐富個人生活質量。有關公司的詳細資料，請瀏覽網站https://ir.minimaxi.com/zh-HK

投資者及媒體查詢，請聯繫：

MiniMax
投資者關係
電郵：[email protected]

媒體查詢
電郵：[email protected]  

Piacente Financial Communications
電郵：[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/minimax2026322025-302684862.html

SOURCE MiniMax Global

