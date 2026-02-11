MiniMax將於2026年3月2日公佈2025年全年業績

香港2026年2月11日 /美通社/ -- 全球領先的通用人工智能科技公司MiniMax Global Inc.（「MiniMax」或「公司」；香港聯交所股票代碼：00100）今日宣布，將於2026年3月2日（星期一）在香港市場收市後公佈其截至2025年12月31日的2025年全年業績。

公司管理層將於2026年3月2日（星期一）北京時間晚上8:00（美國東部時間上午7:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記：

中文專線（普通話）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10053116-eg81mx.html

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：

https://s1.c-conf.com/diamondpass/10053115-hu76t5.html

參會者預先登記時可選擇中文專線或英文同聲傳譯專線。請注意，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。如需提問，請登記中文專線。完成登記後，參會者將會收到列有會議撥入詳情、會議密碼及特定登記號碼的電子郵件。參會者可使用相關訊息直接參與電話會議。參會者可在電話會議開始前及進行期間，隨時預先登記。