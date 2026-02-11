首屆「人工智能教育研討會系列暨應用展」圓滿舉行

加速AI融入教學場景 提升學與教成效

香港 - 2026年2月11日 - 為配合國家「十五五」規劃建議中全面實施「人工智能+」的行動，以教育數字化全面賦能教育高質量發展，並響應教育局早前推出的「『智』啟學教」撥款計劃，推動AI全面賦能教育教學為核心方向，教育局、香港生產力促進局（生產力局）轄下生產力學院以及教育城在2月5日至6日聯合舉辦首屆「人工智能教育研討會系列暨應用展」。是次教育展是生產力局舉辦的「AI with HKPC」智慧AI方案展重點主題之一 。一連三日的智慧AI方案展，共吸引超過5,000名政商學研界代表參與，其中教育主題活動近3,000人次來自超過250間中小學的校長及教師出席，共同探討AI在教育領域的創新應用，系列活動圓滿成功。

開幕典禮於2月5日下午舉行，由教育局副局長施俊輝博士，JP、生產力局首席技術總監張梓昌博士及香港教育城董事會主席李漢祥先生主禮並致辭。是次展會內容豐富，設有超過60個展位，展示各類教育科技方案，並舉辦逾20場講座、互動工作坊及示範課，由專家及業界領袖剖析教育趨勢與教學策略。現場亦設有教育科技提案對談及一對一諮詢服務，由顧問按校本發展需要，協助選擇最合適的電子學習配套及AI教育方案，並解決在推行數字教育過程中面對的挑戰。表示：「生產力局全力支持特區政府推動數字教育，助力香港教育擁抱AI 時代的機遇。為配合教育局最新「『智』啟學教」撥款計劃，並支援教師的專業培訓，生產力學院特別設立EdTech Hub 科技教育中心，支援數碼教育發展，為學校提供AI 工具及學生培訓。我們將會繼續支持學界，推動科技在教與學方面的應用，為香港教育注入更多創新元素，壯大創科人才庫。」展會響應特區政府推動數字教育的政策方向，致力促進AI在校園的應用，提升教學與學習體驗。其中，「校長論壇」邀請多位中小學校長分享將AI 融入教學的真實挑戰、機遇與實踐經驗。在以「省時增效：AI 助力學與教新契機」為題的分享環節中，六位具豐富AI教育經驗的校長詳細講述如何善用AI技術優化教學流程、提升學習效能，為學校帶來真正省時增效的新機遇。展會重點呈現了由電子學習配套計劃（QEF eLAFP）支援下的22個項目，其中9個已經成功率先落地推出市場，項目由大學、辦學團體 及教育科技機構研發，運用AI、大數據、虛擬實境及擴增實境等先進技術，適用於不同學科和年級的學生，推動教學模式創新。其中項目包括由香港基督教青年會研發的「元宇宙英語學習世界」，專為高小至初中學生設計，透過AI英語聽說平台「My AI Buddy」，讓學生在沉浸式虛擬世界與AI聊天機器人互動，助學生輕鬆提升口語能力；香港中文大學研發的「Lambda Math中學數學學習平台」，能根據學生進度推送個人化內容，內建4,500多種題型、250個互動小程式及430段教學短片，協助教師透過數據分析優化教學，促進學生深化學習成效。稱:「感謝生產力學院舉辦是次展覽，讓我們有機會接觸眾多校長和數學老師，深入了解學校的實際需求。活動完結後，『Lambda Math中學數學學習平台』的查詢量、試用申請及訂閱數量顯著提升。」另一 QEF eLAFP項目機構代表，表示: 「作為 QEF eLAFP支援的項目之一，平台LATTE能結合英語閱讀試題分析、AI及大數據，提供多元化閱讀素材，能有效照顧不同學習需要，並幫助教師運用AI進行評估及跟進。我們很高興平台獲得不少校長和老師的正面回應，感謝主辦單位支持，攜手推動智慧教學的發展。」活動亦介紹了教育局於早前推出的「『智』啟學教」撥款計劃，生產力學院於現場講解計劃並協助學校規劃如何運用資助，以推動AI融入日常教學，提升學與教的全面性和成效。同時，生產力學院特別為本地中小學及特殊教育需要（SEN）學校設計一系列以AI教育為核心的培訓課程，內容涵蓋AI素養培養、語言學習强化、手寫數學評估、無代碼遊戲創建，以及專業的SEN教學支援，協助學校有效規劃及推進AI整合，促進包容性教育發展。