晶泰科技向韓國頭部藥企JW交付大規模AI機器人實驗室，AI4Science平台再獲海外藥企突破

深圳2026年2月11日 /美通社/ -- 今天，全球領先的以人工智能（AI）與機器人自動化實驗技術驅動研發創新的平台型企業晶泰科技（2228.HK）宣佈，已成功向韓國頭部藥企 JW Pharmaceutical（001060.KS）交付一套智能化、自動化的藥物發現與工藝優化機器人實驗室，並全面通過驗收。此次合作是晶泰科技 AI 自主實驗平台在海外藥企的首個規模化落地項目，總金額在千萬級人民幣，標誌著其智能算法與大規模機器人實驗雙輪驅動的科學智能（AI for Science） 技術平台獲得國際藥企認可與青睞，進一步驗證了公司的全球化商業拓展、交付能力與在全球 AI 藥物研發市場的技術領導力。

在新藥研發中，化合物庫構建與反應條件篩選是決定研發效率與成本的核心環節。傳統人工試錯模式受限於操作誤差、通量瓶頸及數據碎片化等問題，常導致反應失敗，難以滿足創新藥研發對速度與精度的雙重需求。韓國領先藥企JW Pharmaceutical（001060.KS）瞄準這一市場痛點，與晶泰科技聯合打造的全流程智能化方案，以標準化實驗範式精準切入千億級藥物研發智能化賽道，彰顯其在腫瘤、代謝疾病等領域管線研發的技術前瞻性。此次合作中，晶泰科技通過部署高通量自動化合成工站、AI 反應優化系統及智能分析平台，助力 JW 實現候選分子篩選、合成與工藝優化的全流程智能化自動化研發，有望顯著提高其研發效率，助力 JW 實現研發能力的數字化、智能化升級。

該平台通過算法驅動實驗設計與部署，將貝葉斯優化與自動化執行深度耦合，其 7×24 小時無人化運行能力，可將實驗人效提升 5 倍、數據收集能力提升 40 倍，顯著提高了新分子的合成效率和重複性，助力科學家以更高的精度和速度發現並驗證綜合成藥性理想、可開發性強的候選藥物。這一 「高通量實驗—高質量數據—高精度模型」 的迭代閉環，不僅為 JW 的管線開發提供精準數據支撐，更將為 JW 構建持續進化的專屬 AI 模型提供燃料，形成可持續積累的數據資產，也為傳統製藥研發向 「無人化、數據驅動型」 的轉型，鋪就了一條可複製的道路。

晶泰科技憑借其全球稀缺的 「AI 智能算法+大規模機器人實驗」 深度集成的研發平台，構建了獨特的競爭壁壘。此次為 JW 交付的解決方案基於晶泰科技的 AI 自主實驗平台開發而來，該平台擁有 30 余種可靈活組合的功能模塊，能滿足藥物發現場景的複雜需求，已成功應用於藥物開發、化妝品成分、新能源材料、大化工等多個高價值領域。這種 「樂高式」 設計使其能快速適配不同工業場景，解決垂直研發領域普遍面臨的 「數據孤島」 難題，與晶泰科技的智能算法結合，成為 AI for Science 不可或缺的通用底座。

2023 年，JW 旗下子公司 C&C Research Laboratories 曾與晶泰科技簽署新藥研發服務合作，成功獲得一系列針對STAT6靶點的高活性先導化合物並推進後續的開發進程。此次復購晶泰科技的智能自主實驗室並再獲成功交付，體現了 JW 對晶泰科技 AI+機器人藥物研發平台實力的高度認可，也是晶泰科技持續拓展海外市場的又一重要里程碑。韓國作為亞洲創新藥研發高地，對智能化解決方案的需求持續增長。此次合作不僅開創了中韓 AI 藥物研發的創新範式，更為創新藥企擁抱機器人自動化技術，戰略佈局 AI 驅動藥物發現樹立前沿實踐的標桿。

隨著全球研發智能化浪潮加速，晶泰科技作為 AI+機器人賦能研發創新的先行者、也是該領域領先解決方案的提供者，正持續通過頭部客戶的復購背書，不斷積累跨行業成功實踐經驗與數據資產，反哺底層技術迭代。在全球藥企加速擁抱 AI+自動化研發範式的大趨勢下，晶泰科技正持續憑借一次次標桿合作與成功交付，驗證其AI 自主實驗平台的商業化能力，也為進一步打開海外市場積累典範案例。 關於JW Pharmaceutical JW Pharmaceutical 是一家亞洲領先的製藥企業，專注於抗癌藥物、免疫治療及罕見疾病的研發與生產。公司以創新為核心驅動力，致力於通過跨領域協作與前沿技術突破，推動醫療健康的未來發展，為人類帶來更健康、更幸福的生活。

作為醫療健康領域的領導者與先鋒，JW 始終秉持「以創新科技實現今日之不可能，成就明日之可能」的願景，積極投入先進技術的研發與應用，持續探索藥物研發的邊界。通過全球化戰略佈局，JW 穩步擴展市場影響力，並在2023年取得歷史性業績增長，成為韓國利潤率最高的製藥企業，進一步鞏固了其在韓國乃至全球製藥市場的卓越地位與行業領導力。 關於晶泰科技 晶泰科技（"XtalPi Holdings Limited"，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

