瑞博生物與Madrigal達成44億美元全球獨家許可協議，攜手開發MASH創新siRNA療法

中國蘇州和瑞典Mölndal2026年2月11日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司（香港交易所股票代碼：06938，下稱「瑞博生物」）及其子公司Ribocure Pharmaceuticals AB今日宣布，與全球MASH領域領軍企業Madrigal Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：MDGL，下稱「Madrigal」）達成全球獨家許可協議，雙方將基於瑞博生物自主研發的肝靶向RiboGalSTAR ™平台，聯合開發六款針對代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）的創新siRNA療法，共同布局這一全球高度未滿足醫療需求的重磅賽道。 根據協議條款，瑞博生物將授予Madrigal多款MASH領域單靶點及雙靶點臨床前siRNA資產的全球獨家研發、生產與商業化權利。瑞博生物將獲得6000萬美元首付款；在達成臨床開發、監管審批及商業銷售等一系列裡程碑節點後，瑞博生物將有資格獲得累計44億美元包含首付款和裡程碑在內的款項，同時可享受基於合作產品全球淨銷售額的特許權使用費。

瑞博生物董事長、CEO梁子才博士表示：「MASH是全球公共衛生領域的重大挑戰，也是siRNA技術實現臨床突破的關鍵賽道。此次與Madrigal的深度合作，是siRNA技術與MASH臨床需求深度結合的關鍵布局。雙方將充分發揮各自在技術、研發、商業化等方面的核心優勢，加速推進MASH創新siRNA療法的研發與落地，為全球患者帶來新的治療希望。」 瑞博生物聯席CEO、全球研發總裁甘黎明博士表示：「Madrigal是全球首家成功推出MASH獲批藥物的企業，在該領域擁有豐富的臨床開發經驗和商業化能力。雙方將通過互補的、多重機制的研發路徑，拓展MASH治療領域，為未被滿足需求的患者提供更精准、更有效的治療方案。」

MASH（前稱NASH）是一種由代謝功能障礙引發的嚴重慢性肝髒疾病，可逐步進展為肝纖維化、肝硬化、肝衰竭甚至肝癌，是全球肝移植的主要誘因之一。數據顯示，伴有中重度肝纖維化（F2-F3）的MASH患者肝髒相關死亡率較無纖維化患者高出10-17倍，肝硬化（F4）患者更是高出42倍，且MASH還是心血管疾病的獨立危險因素，成為患者死亡的首要原因。目前全球MASH患病人數持續攀升，伴有中重度纖維化或代償性肝硬化（F2-F4c）的患者群體不斷擴大，臨床對多機制、高療效的創新療法需求極為迫切，市場空間潛力巨大。

關於Madrigal Madrigal Pharmaceuticals，Inc.（納斯達克股票代碼：MDGL）是一家專注於為代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）提供創新療法的生物制藥公司。該疾病具有高度未滿足的醫療需求。Madrigal的藥物Rezdiffra（resmetirom）是一種每日一次、口服、肝髒定向的THR-β激動劑，旨在針對MASH的關鍵根本原因。Rezdiffra是首個也是唯一一個獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）和歐洲委員會批准用於治療伴有中度至重度纖維化（F2至F3）的MASH的藥物。目前，Madrigal正在推進一項III期臨床試驗，旨在評估Rezdiffra用於治療代償期MASH肝硬化（F4c期）。更多信息，請訪問 www.madrigalpharma.com

