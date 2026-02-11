QuiX Quantum與Artilux光程研創進行策略合作

打造高效能、低功耗矽光量子電腦 加速資料中心應用落地 荷蘭恩斯赫德和新竹2026年2月11日 /美通社/ -- 光量子運算硬體領導廠商QuiX Quantum與鍺矽（GeSi，germanium silicon）光子技術領導者Artilux光程研創於今（11）日宣布進行策略合作並簽署合作備忘錄（MoU）。雙方將整合各自於量子運算及矽光子領域的專業技術優勢，整合開發具備更高能源效率、高擴展性、且能與既有資料中心基礎設施相容的光量子運算系統，加速量子電腦於實際應用場域的部署。 強化實際部署能力 加速量子運算商業化

隨著量子運算逐漸從研究階段邁向實際應用，產業關注的焦點已由單純運算能力的突破，轉向系統在真實環境中的運作穩定性、能源效率及整體營運成本；目前量子電腦高度依賴超低溫冷卻系統，導致系統複雜度、能耗與建置成本居高不下。此次合作旨在將關鍵偵測元件深度整合至以矽光子為基礎的量子硬體架構中，結合雙方於量子系統設計與矽光子整合及偵測技術上的專業優勢，使光量子系統更貼近資料中心與高效能運算（HPC）環境的實際條件，進一步提升部署效率與商業可行性。

提升整合度、降低能耗與優化量產性 透過結合光程研創在鍺矽光子技術的深厚基礎，以及 QuiX Quantum 於系統級光量子電腦設計開發的專業能力，雙方將優化整體系統架構，簡化相對應的龐大基礎設施需求。此舉不僅有助於顯著提升硬體整合效率之外，更將進一步強化未來商轉與規模化部署的可行性，為光量子電腦導入資料中心與高效能運算基礎設施奠定關鍵基礎，以支援後續多元應用與產業發展。 台荷科技合作再添里程碑 QuiX Quantum執行長Dr.-Ing. Stefan Hengesbach表示：「我們非常興奮能與Artilux展開合作。透過這項策略合作，我們將打造更具擴展性且高度節能的光量子電腦，同時提升製造可行性與系統穩定性，加速量子技術在實際應用場景中的落地。」

光程研創執行長陳書履博士表示：「我們很期待與QuiX Quantum攜手推動光量子技術的革新，建構兼具高能源效率與可規模化的量子運算系統。這項合作不僅揭示新世代光子運算的發展潛力，也展現光程研創於全球深度科技及跨產業創新中的關鍵角色。」 荷蘭在台辦事處代表浦樂施亦對此合作表達期待：「我們很榮幸見證兩家科技領導企業簽署此項合作協議。這次合作充分展現國際科技交流如何促進前瞻技術創新與產業發展，並將為台荷雙方創造長期的經濟與科技價值。」

欲了解QuiX Quantum相關產品與服務資訊，請至官網：https://www.quixquantum.com 欲了解Artilux相關產品與服務資訊，請至官網：https://www.artilux.ai 【關於光程研創Artilux】 光程研創成立於 2014 年，引領半導體與光子技術革新，開創以鍺矽（GeSi）為基礎的新一代半導體光子技術平台。公司持續突破技術瓶頸，將前瞻研發成果轉化為實際應用，全面布局共同封裝光學（CPO）高速光互連、光感測、光成像與先進光運算等關鍵領域。公司的願景為重新定義光與智慧的互動模式，推動光電的深度整合，為下一世代的感測、通訊與運算奠定基礎，打造更高效且無縫連結的智慧環境。

【關於QuiX Quantum】 QuiX Quantum is a leading provider of photonic quantum computing hardware, driving innovation with proven quality in the development of its Universal Quantum Computer. The first system, already sold and contracted for delivery, underscores the impact of QuiX Quantum's market-leading hardware and renowned quality. This strong technological foundation positions the company to build the most powerful quantum computers. With offices across Europe, QuiX Quantum continues to push the boundaries of quantum technology while serving a growing global customer base. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/quix-quantumartilux-302685035.html SOURCE QuiX Quantum; Artilux