《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年度星級獎項

本屆名單迎來比以往更多的新晉獲獎者，加上多項首度頒發的殊榮，預示豪華旅遊正邁向新紀元：

亞特蘭大2026年2月11日 /美通社/ --《福布斯旅遊指南》（「FTG」）是豪華酒店、餐廳、水療中心及海上郵輪的唯一獨立全球評級系統，2026 年星級獎項於今日正式揭曉 。 有關完整獲獎名單，請瀏覽 ForbesTravelGuide.com 。

《福布斯旅遊指南》標準與評級總裁 Amanda Frasier 表示：「本年度最新的星級獎項得主，展現出奢華旅遊領域令人興奮的演變。 當旅客穿梭於日趨紛繁的旅遊世界，尋覓最佳住宿、航行、餐飲及水療體驗之際，能為他們提供值得信賴、滿足所需的可靠指引，令我們引以為傲。 2026 年的榮譽名單，正要為那些矢志締造恒久可靠頂級體驗的絕佳場所作出表揚。」

請點按此處以查看精彩圖片。

欲了解《福布斯旅遊指南》星級評定的編制方法，請前往此處。

欲查閱完整的 2026 年度獲獎名單，請前往此處。