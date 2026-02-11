《福布斯旅遊指南》公佈 2026 年度星級獎項

Ritz-Carlton Yacht Collection 贏得首個五星郵輪評級；Celebrity 則奪得首間海上五星餐廳殊榮
亞特蘭大2026年2月11日 /美通社/ --《福布斯旅遊指南》（「FTG」）是豪華酒店、餐廳、水療中心及海上郵輪的唯一獨立全球評級系統，2026 年星級獎項於今日正式揭曉 。 有關完整獲獎名單，請瀏覽 ForbesTravelGuide.com。
這份第 68 屆年度名單迎來一大重要里程碑：涵蓋超過 100 個國家，新增了不丹、克羅地亞、格魯吉亞、格林納達、老撾、波蘭、斯里蘭卡、坦桑尼亞和烏茲別克等多個目的地。
本屆名單迎來比以往更多的新晉獲獎者，加上多項首度頒發的殊榮，預示豪華旅遊正邁向新紀元：
- 全球首個五星郵輪榮譽。 隨着乘坐郵輪熱潮的興起，Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下 Ilma（伊爾瑪）號榮膺《福布斯旅遊指南》史上第一艘五星郵輪。 與此同時，由星級名廚 Daniel Boulud 執掌的 Celebrity Xcel 郵輪餐廳 Le Voyage，亦成為海上首間五星食府。
- 精緻小眾目的地，實現華麗躍升。當奢華旅客的目光越過大都會，投向那些精緻靜謐的較小城市，酒店業亦乘勢而起。 五星榮耀首度降臨特克斯和凱科斯群島 (Wymara Villas)、日本日光市 (The Ritz-Carlton, Nikko) 及黑山 (One&Only Portonovi）。 查爾斯頓的 The Charleston Place 及愛丁堡的 100 Princes Street 則摘得四星，不僅提升城市的待客之道，亦見證這些尚待深入探索的旅遊市場現正蓬勃發展。
- Marriott International 奢華酒店熠熠生輝。亞特蘭大首獲雙五星加冕：The St. Regis Atlanta 及旗下的 Atlas Buckhead 餐廳雙雙脫穎而出。 The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes 為奧蘭多贏得首個頂級酒店獎項。 Ritz-Carlton Reserve 旗下的 Nujuma，則成為沙特阿拉伯紅海龐大旅遊項目的首間五星酒店。
- 奢華風尚，正從既定模式轉向度身打造。酒店業傾力營造貼心周到的當地深度體驗，告別過往一體通用的待客之道，轉向深深植根於目的地的定制模式。 塞多納首間五星酒店 Mii amo，依據其紅岩地貌環境，為旅客度身設計養生之旅。 Ritz-Carlton Reserve 品牌系列則始終以當地體驗為先，讓賓客按照個人步伐從容探索，細味風土人情。
- 款待業界，日趨崇尚親密與私隱。 澳門連續第四年在五星酒店數目（28 間）上領先全球其他頂尖旅遊目的地。 澳門最新獲獎名單顯示出其奢華級別正轉向更趨私密的體驗：澳門銀河酒店內的 Capella、Paiza Grand 以及 Palazzo Versace Macau 均提供「酒店中的酒店」體驗，強調極致私隱而非龐大規模。
其他亮點：
- 本屆獲獎物業總數為 2,422 間，包括 343 間五星、708 間四星及 679 間推薦酒店；82 間五星、138 間四星及 80 間推薦餐廳；118 間五星及 241 間四星水療中心；1 艘五星、9 艘四星及 9 艘推薦郵輪；以及 1 間五星、8 間四星及 5 間推薦郵輪餐廳。
- 美國喜迎五間新晉五星酒店（賓夕凡尼亞州法明頓 Nemacolin 的 The Chateau；塞多納的 Mii amo；The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes；The St. Regis Atlanta；以及 The Boca Raton 內的 Yacht Club），以及三間五星餐廳（亞特蘭大的 Atlas Buckhead；羅德島州紐波特 Castle Hill 的 Aurelia；以及 Boca Raton 的 Flybridge）。
- 歐洲迎來的新五星酒店位於法國 (The Maybourne Riviera）、黑山 (One&Only Portonovi）、西班牙 (巴塞隆拿的 Mandarin Oriental）及瑞士 (蘇黎世的 Mandarin Oriental Savoy)。
- 亞太區正崛起成為下一個奢華中心，全部新入榜的五星酒店中有的 40% 來自此地：東京的 Bvlgari Hotel Tokyo；澳門銀河的 Capella；上海建業里的 Capella Shanghai, Jian Ye Li；北京前門的 Mandarin Oriental Qianmen；澳門的 Paiza Grand；Palazzo Versace Macau；香港麗晶酒店 Regent Hong Kong；京都的 ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts；日本日光市的 The Ritz-Carlton；以及澳門的 The St. Regis Macao。
- 中東地區迎來四間新的五星酒店，分別為：阿布扎比的 Emirates Palace Mandarin Oriental、杜拜 Luxury Collection 旗下 Grosvenor House、沙特阿拉伯 Ritz-Carlton Reserve 旗下的 Nujuma，以及多哈的 Rosewood。
- 新的五星酒店亦遍及加勒比海地區（特克斯和凱科斯群島的 Wymara Villas）及墨西哥 (Grand Velas Los Cabos)。
《福布斯旅遊指南》標準與評級總裁 Amanda Frasier 表示：「本年度最新的星級獎項得主，展現出奢華旅遊領域令人興奮的演變。 當旅客穿梭於日趨紛繁的旅遊世界，尋覓最佳住宿、航行、餐飲及水療體驗之際，能為他們提供值得信賴、滿足所需的可靠指引，令我們引以為傲。 2026 年的榮譽名單，正要為那些矢志締造恒久可靠頂級體驗的絕佳場所作出表揚。」
請點按此處以查看精彩圖片。
欲了解《福布斯旅遊指南》星級評定的編制方法，請前往此處。
欲查閱完整的 2026 年度獲獎名單，請前往此處。
緊貼《福布斯旅遊指南》最新動態：
Instagram：www.instagram.com/ForbesTravelGuide
X：www.twitter.com/ForbesInspector
Facebook：www.facebook.com/ForbesTravelGuide
關於《福布斯旅遊指南》：
《福布斯旅遊指南》是全球唯一專注於評鑑奢華酒店、餐飲食肆、水療中心、海上郵輪及其餐廳的權威系統。 不記名的評審員根據眾多的嚴謹標準作仔細評估，尤其注重卓越服務，旨在為獨具品味的旅客精選出世界頂級體驗。 五星、四星或推薦榮譽，唯有透過我們嚴謹公正的評審流程，才能實至名歸。 瀏覽我們的網站：ForbesTravelGuide.com。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026--302683815.html
SOURCE Forbes Travel Guide