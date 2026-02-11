Neutrinos 獲 Celent 評選為理賠管理領域的科技卓越企業

獲評為人壽保險領域「人工智能驅動理賠自動化與決策」類別的傑出代表

紐約和新加坡2026年2月11日 /美通社/ -- Neutrinos 為保險業提供人工智能自動化解決方案的領先者。該公司宣佈，其於 Celent 發佈的 Life Insurance Claims Administration System Technical Capability（人壽保險理賠管理系統技術能力矩陣），獲評選為 Technology Standout (科技卓越企業)。

該報告根據技術成熟程度及覆蓋範圍，評估了 19 個支援人壽保險及醫療保險公司的科技平台，並概述其功能、客戶基礎、技術能力、導入實施及支援服務等多個層面。