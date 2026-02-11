熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-11 22:32
更新：2026-Feb-11 22:32
PR Newswire

全新 IKEA 全球研究發現：近五分之一的人在梳化上吃晚餐

分享：

瑞典馬爾默2026年2月11日 /美通社/ -- IKEA 最新一項全球研究顯示，現時近五分之一的人選擇在梳化上吃晚餐；研究指出，屏幕使用、居住空間及日常作息的轉變，正悄然改變這項最具人性的生活儀式。

IKEA《烹飪與飲食調查》十大趨勢

該研究為歷來規模最大的「烹飪與飲食」調查之一，涵蓋 31 個市場、共 31,339 名受訪者。研究結果顯示，少於一半（44%）的人會在廚房餐桌上享用晚餐；另有 18% 選擇在梳化上用餐，4% 於床上進食，亦有 4% 站在廚房內用餐。 在英國，現時近一半（48%）的人在梳化上吃晚餐，而 31% 則在廚房餐桌用餐。

adblk4

調查亦顯示，只有 7% 的人所屬家庭在餐桌用餐時設有「不使用電子裝置」的規定。 相對而言，54% 的人在獨自用餐時會觀看電視，而即使與同住人士一同進食，亦有 40% 會同時觀看電視。 時間不足仍然是平日居煮食飪的最大障礙，尤其在年輕一代中更為明顯：38% 的 Z 世代及 33% 的千禧世代表示，這是他們面對的主要挑戰之一。 與兒童同住的人士以及生活於節奏較快的都市環境中的人，面對的障礙更多，包括居住空間有限及廚房設備不足等問題。

Lorena Lourido Gomez 表示：「綜合這些發現，可見現代生活正重新塑造我們其中一項最具人性的生活儀式，同時反映出人們對孤獨感及數碼干擾日益增加的關注；儘管如此，仍有 60% 的人認為透過食物建立連繫對他們而言十分重要。 顯而易見，食物仍然是跨文化中最強而有力的「愛的語言」之一。 因此，今年我們將更加專注於『烹飪與飲食』，透過食物把人們重新凝聚在一起，並為日常生活設計真正且具意義的時刻。」

adblk5

我們在哪裡、何時以及如何進食
在全球範圍內，用餐方式變得更加零散、隨意及流動。 美國人及匈牙利人在床上用餐的比例是其他國家的兩倍（9% 對 4%），而英國人沒有餐桌的比例則接近全球平均水平的三倍。

全球平均晚餐時間為下午 6 時 44 分。 隨着居住空間日益縮小，傳統「坐下用餐」的觀念正逐漸被更流動、隨行的用餐方式所取代。

如需更多資料，請瀏覽 2026 年 IKEA 烹飪與飲食報告Ingka 新聞中心

IKEA 標誌

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ikea--302685238.html

SOURCE IKEA

