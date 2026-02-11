CGI 成立 50 週年展望未來：為不斷演變的世界「建構未來」

印度班加羅爾2026年2月11日 /美通社/ -- 2026 年，CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) 作為全球規模數一數二的獨立資訊科技與商業諮詢服務公司，正迎來創立 50 週年的時刻。公司一直致力融合人類智慧與科技力量，為客戶創造意義非凡的價值。在「建構未來」('Building what's next') 的主題下，公司藉此里程碑展望將來，於時代變革步伐加速之際，彰顯其作為可靠合作夥伴的擔當。當中體現公司矢志拓展、立足長遠的特質，並致力在急速轉型的環境中，助力客戶邁向成功。 五十年來，CGI 秉持長遠眼光及共同信念，致力建設令員工自豪並願共同擁護和壯大的企業。在此指引下，公司預見潮流、主宰變革，與客戶共同成長、共創輝煌。 如今，CGI 擁有遍佈全球的 94,000 名合作夥伴，業務網絡不斷拓展。公司協助企業掌握尖端科技，自信應對日益複雜的挑戰。

CGI 創辦人兼董事局聯合主席 Serge Godin 表示：「五十年來，我們秉持一個夢想：營造愉悅合作氣氛，並以主人翁的精神，共同建立一間令大家引以為傲的企業。 此夢想引領我們度過每一次科技轉變、地緣政治週期及經濟形態變遷，將跨越世代及疆界的我們緊密相連。我們的成就，源於客戶每日賦予的信任，以及全球頂尖團隊的熱忱、勤奮及專業。」 CGI 的策略核心在於貼近客戶、擔當問責及主人翁精神。我們融合全球交付模式與深刻本地洞察，從而建立可靠的長期合作關係，並在各種經濟週期中始終恪守嚴謹執行。此框架為公司在人工智能 (AI)、數碼轉型、數據、雲端現代化、網絡安全及完善業務流程等領域的工作提供堅實基礎。隨著科技日益重塑經濟、行業及社會，CGI 始終專注於成就客戶輝煌，為 CGI 合作夥伴提供理想的職業發展環境，並為股東創造價值。

CGI 董事局執行主席 Julie Godin 表示：「我們衷心感謝與客戶締結的深厚情誼，並將在客戶前行探索時，繼續專注於創造價值。我們感謝 CGI 合作夥伴以主人翁精神的傾力奉獻，其日復一日的合作令此承諾耀眼生輝；另外亦感謝股東始終如一的信任託付。 對於能夠秉持公司的價值理念及願景，我內心充滿自豪。 值此五十週年慶典，我們展望未來，將持續投資創新（包括先進人工智能），深化專業知識，為客戶交付重要無比的成果。 讓我們齊心協力，建構未來。不僅為了當下，更是為了綿延數十載的未來。」

憑著長期堅守的價值觀，CGI 在業務所在的每個社區，持續擔當堅定可靠的本地合作夥伴角色。公司與客戶、CGI 合作夥伴及股東攜手支持教育發展、創造機會並促進數碼普及，助未來世代建立更強大的社區。 CGI 主席兼行政總裁 François Boulanger 稱：「五十年來，我們始終堅守清晰宗旨：透過交付可衡量的持久成果，助力客戶取得成功。隨著轉型步伐加速，我們的目光依然堅定投向未來，預見趨勢，運用深厚的行業與科技專業知識，促使客戶自信前行。 科技之力從未如此龐大，科技之情從未如此親切，其在塑造美好世界的過程中發揮空前作用。 而對 CGI 來說，這一切才剛剛開始。」

CGI 亞太區全球卓越交付中心總裁 Rakesh Aerath 表示：「我們在亞太區擁有 22,000 名 CGI 合作夥伴，使我們在全球資訊科技服務交付與數碼轉型推動中，發揮關鍵作用。 值此慶賀協助客戶跨越疆界、拓展版圖五十載之際，我們滿懷信心展望前路，專注構建未來宏圖。」 他補充說：「我們擁有盡心投入的人才團隊，這是 CGI 取得長期成功的基石。亞太區正透過培育面向未來的人才、深化技術專長和提升 AI 能力，不斷鞏固其作為策略樞紐的地位。 透過專注於此，CGI 合作夥伴將持續為客戶獻上影響深遠、充滿創見的解決方案。」

CGI 在亞太區透過交付轉型項目，提供資訊科技 (IT) 與商業解決方案及服務，支援全球超過 300 個客戶。在亞太區，CGI 已為全球客戶建立並協助其全球能力中心 (GCC) 轉型。 時至今日，公司正透過擴展數碼工程、雲端及人工智能方面的能力，進一步壯大 GCC 業務。 在 2026 全年，CGI 將重點展示一系列倡議計劃、故事及活動，彰顯公司如何與服務對象共同持續進化，並堅定支持未來五十年發展的根基。歡迎觀看 CGI 五十週年影片，了解公司如何「建構未來」。 如欲進一步了解 CGI 的創立、發展及成長歷程，請瀏覽公司歷史頁面。

關於 CGI CGI 成立於 1976 年，是全球規模數一數二的獨立資訊科技與商業諮詢服務公司。 CGI 在全球擁有 94,000 名顧問及專才，提供涵蓋策略資訊科技與商業諮詢、系統整合、託管資訊科技與業務流程服務，以至知識產權解決方案的端到端全能服務組合。 CGI 採用本地關係模式，配以強大的全球交付網絡，協助客戶推動組織數碼轉型，並加快收獲成效。 CGI 2025 財政年度報告收入為 159.1 億加元，其股票在多倫多證券交易所 (GIB.A) 和紐約證券交易所 (GIB) 上市交易。 如欲了解詳情，請瀏覽 cgi.com | cgi.com/newsroom

