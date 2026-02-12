3COINS x YAS x YAICHI 聯手呈獻「旅行しよう！」旅遊祭

購物兼享免費旅遊保 延續日式生活「小確幸」 香港2026年2月12日 /美通社/ -- 深受大眾喜愛的日本生活雜貨品牌 3COINS 宣佈與亞太區領先的保險科技公司 YAS 展開策略性合作，於 3COINS 希慎門市 及 YAICHI 谷日百貨線上商店同步推出 「3COINS x YAS x YAICHI 旅遊祭 旅行しよう！」 特別企劃。是次合作將 3COINS 的「日式生活美學」與 YAS 的旅遊保障完美結合，讓顧客在添置旅遊裝備的同時，即時解鎖免費旅遊保險，為未來的旅程注入更多安心與「小確幸」。 跨界聯乘：從生活好物到無憂旅程

隨著旅遊熱潮持續升溫，港人對旅遊體驗的要求已從單純的觀光購物，昇華至對細節與質感的追求。3COINS 一直致力以親民價格提供高品質的生活雜貨，而 YAS 則以「按需保險（On-Demand Insurance）」重塑新世代的保障體驗。 是次「旅行しよう！」企劃，旨在打破傳統保險的刻板印象，將保障無縫融入消費場景。 於2026 年 2 月 12 日至 3 月 16 日（推廣期）內，顧客只需購買心儀的 3COINS 用品，即有機會獲贈 YAS 旅遊保險兌換卡，真正實現「買物即保，隨時起行」。 線下限定：3COINS 希慎門市消費賞 3,500 份保險獎賞

活動期間，顧客親臨 3COINS 希慎門市消費，即有機會獲得限量版「旅行しよう！」兌換卡，換領總數共 3,500 份的 YAS 旅遊保障。 YAICHI TOMO 會員：單次消費滿 HK$168 即可獲贈兌換卡一張。

非會員：單次消費滿 HK$248 即可獲贈兌換卡一張。 獎賞內容： 憑兌換卡即可免費換領 YAS 單人 EASY GO 旅遊保 (計劃 1) 一天獎賞保障。不設年齡限制，無論是北上消費、大灣區快閃或外地旅遊，都能讓您安心出行。 線上激賞：YAICHI 谷日百貨 最高消費賞 3 天 FLY 旅遊保 除線下門市外，驚喜更延伸至線上。推廣期內，於 YAICHI 谷日百貨線上商店購買 3COINS 產品累積消費最高的 3 名顧客，即可獲得 YAS 單人 FLY 旅遊保 (單次旅遊標準計劃) 三天獎賞旅遊保，讓您在未來的 3 天旅程中享受全方位保障。

先兌換，後啟用 所有獲獎顧客只需掃描 QR Code 或根據 3COINS 指示，進入 YAS 指定活動頁面並輸入電子郵件，即可獲得 YAS 專屬優惠連結。「先兌換，後啟用」，若還在計劃行程，專屬連結已發送至該登記電郵，日後可隨時使用。 關於 YAS

YAS 是亞洲領先的嵌入式保險（Embedded Insurance）創新平台，致力打造更方便、更快捷、更貼近生活場景的新一代保險模式。 透過將保險無縫嵌入日常出行、消費及數碼平台之中，YAS 讓用戶無需繁複流程，即可在生活每一個角落獲得即時保障，真正做到「用得到、買得快、保得到」。

多年來，YAS 持續引領按需保險（On-Demand Insurance）發展，推出多項亞洲首創產品，包括行山保險、單車保險、乘客即時保障及全球首個北上消費旅遊保險，重新定義保險如何融入現代生活。 YAS 微保險平台：yas.io 關於 3COINS

3COINS 成立於 1994 年，總部位於大阪，現已在日本擁有 359 家門店，成為日本國內零售市場的重要品牌。該品牌已成為其母公司 PAL Group Holdings Co., Ltd. 的核心業務的一部分，根據最新財報，截止 2025 年 2 月的財政年度內，3COINS 實現了可觀的淨銷售額，達到709.3 億日圓，較去年顯著增長。

而作為將 3COINS引入香港特區的 YAICHI 集團，旗下包括 YAICHI 谷日百貨和 YAICHI TRAVEL，旨在服務希望購買到正宗日本當地商品以及前往日本旅客的顧客帶來一站式的日式貼心服務。今次 YAICHI 集團憑藉集團在香港特區經營日本零售及批發業務上的豐富經驗和資源，攜手3COINS 擴展業務至香港特區開設首間旗艦店，預料將顛覆香港特區的零售格局，為顧客提供一個充滿活力的購物目的地，體現日本零售文化的精髓。 Instagram（香港特區）：@3coins_hk ( https://www.instagram.com/3coins_hk/ )

Instagram（日本）：@3coins_official ( https://www.instagram.com/3coins_official/ ) 關於 YAICHI 集團

YAICHI 集團由創始人及主席 Mr. Elmas Lou 羅盛昌先生領導，並獲東瀛遊有限公司 EGL Tours Company Limited 的主席兼執行董事袁文英先生、執行董事們，包括李寶芬女士、禤國全先生及梁成釗先生合資的私人公司，和兩家在日本上市的公司 HAMEE COMPANY LIMITED（東京證券交易所代碼：3134）和 GENERATION PASS CO., LTD（東京證券交易所代碼：3195）的大額投資支持。

YAICHI 谷日百貨現時是香港特區最大的日本網上商場，擁有超過30萬件商品，價格範圍從 HK$9到 HK$40,000+ 不等。通過直接從日本發貨，YAICHI 提升了服務價值，確保顧客以具競爭力的價格選購高品質產品。除了百貨及旅遊服務外，YAICHI 集團更專注於將優質日本品牌引入香港特區。集團旗下代理多個受港人追捧之品牌，包括﹕Botanize、cafe The SUN LIVES HERE、CHEESE WONDER、Frantz、Mr. CHEESECAKE、Tokyo Banana、SNOWS、大阪王將、六花亭、白色戀人、龍角散在內等100多個日本品牌。 YAICHI 谷日百貨：https://yaichi.co/v2/tc

