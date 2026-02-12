亞洲開發銀行向菲律賓金融科技領軍企業GCash提供3000萬美元信貸額度

助力中小微企業及女性創業者擴大貸款渠道，尤其聚焦高貧困地區

菲律賓馬尼拉2026年2月12日 /美通社/ -- 亞洲開發銀行（Asian Development Bank，簡稱「亞行」）與GCash的貸款部門Fuse Financing Inc.將推出一項3000萬美元的具有裡程碑意義的貸款計劃，刺激菲律賓中小微企業(MSME)的發展，這是東盟金融科技領域首個此類合作。

亞洲開發銀行私營部門業務局局長Isabel Chatterton表示：「這一金融科技合作項目是亞行在東盟地區的首個同類項目，標志著菲律賓普惠金融事業邁出重要一步。」

截至2024年，菲律賓登記在冊的企業達124萬家，其中超過99%為中小微企業。然而，融資渠道匱乏仍是其發展的主要障礙。亞行研究顯示，在中小微企業面臨的挑戰中，信貸和資本獲取難度僅次於市場准入問題。由於缺乏可靠資金支持，部分小企業被迫在12個月內停止運營[1]。