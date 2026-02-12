熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-12 06:45
更新：2026-Feb-12 06:45
PR Newswire

IFPA 與世界衛生組織基金會展開策略性合作 加強全球銀屑病護理

分享：

日內瓦2026年2月12日 /美通社/ -- 國際銀屑病協會聯盟 (International Federation of Psoriasis Associations，IFPA) 與世界衛生組織基金會 (WHO Foundation) 已簽署一項為期多年的合作協議，支持世界衛生組織 (WHO) 加強對銀屑病的全球認識、診斷及護理工作。 是次合作旨在改善全球逾一億名銀屑病患者的健康情況。

世界衛生組織基金會行政總裁 Anil Soni 及 IFPA（國際銀屑病協會聯盟）執行董事 Frida Dunger。 鳴謝：Elena Krivovyaz，IFPA

銀屑病是一種慢性非傳染性疾病，表面上主要影響皮膚，但實際上會影響全身。 該疾病與抑鬱症、糖尿病、肥胖症、心血管疾病及其他嚴重健康問題密切相關。 對許多人而言，銀屑病可帶來沉重的情緒、經濟及身體負擔。

adblk4

儘管銀屑病在全球造成深遠影響，但它至今仍是最易被誤解及最常被忽視的健康問題之一。 根據 Global Psoriasis Atlas 的資料，目前只有約 20% 的國家掌握有關銀屑病的流行病學數據。 缺乏可靠數據，導致診斷延誤、醫療資源分配不均，以及社會對銀屑病作為一種影響個人生活各層面的慢性疾病缺乏充分理解。

IFPA 與世界衛生組織基金會簽署的這項協議，標誌着 IFPA 與全球衞生夥伴合作的重要里程碑，並支持由世界衛生組織主導、旨在加強對銀屑病認識及管理的相關工作。 這項為期多年的合作將重點放在加強實證基礎、更新知識與政策工具，以及改善診斷與護理服務的可及性。

adblk5

「與世界衛生組織基金會簽署這項協議，對 IFPA 以及整個全球銀屑病社群而言，都是一個關鍵時刻。 我們很高興能與世界衛生組織攜手合作，並善用其在全球公共衞生領域的領導地位，帶來深遠影響，讓銀屑病患者能夠選擇並過上他們想要的生活。 目前，許多人仍未能獲得適切的診斷及醫療服務，特別是在低收入及中等收入國家更是這樣。 超過 80% 的銀屑病患者面對污名化及歧視，接近一半的人正受焦慮困擾，而每三人之中，便有一人因健康狀況而選擇避免追求事業或學業發展機會。 我們致力攜手合作，為改變這一現況而努力。」——IFPA 執行董事 Frida Dunger。

adblk6

世界衞生組織基金會行政總裁 Anil Soni 表示：「銀屑病正正說明皮膚健康如何與更廣泛的非傳染性疾病、精神健康以及醫療服務的可及性息息相關。 我們期待與 IFPA 合作，協助動員各界支持由世界衞生組織主導的工作，加強實證基礎、政策指引及醫療服務的可及性。 更完善的數據將有助各國作出更有依據的決策，把銀屑病納入醫療體系，並推動實現全民健康覆蓋的進展。」

是次合作的其中一個重點領域，將以 2014 年通過的銀屑病相關決議，以及於 2016 年發佈的 Global Report on Psoriasis 為基礎——這兩份里程碑文件首次把銀屑病納入全球衞生議程。

adblk7

鑑於距離上述關鍵文件獲通過及發布已逾十年，對其作出更新既有必要，亦十分迫切。 根據該項協議，IFPA 與世界衞生組織將攜手修訂 Global Report on Psoriasis，納入最新的患病率數據、近期科學進展以及治療方面的發展。 自 2016 年以來，研究進一步釐清銀屑病的全身性特質，以及其與其他嚴重健康問題之間的關聯；同時，新一代針對性療法亦已為不少患者顯著改善治療成效。

是次合作的其他重點工作還包括：

  • 與成員國分享以實證為本的指引及政策建議
  • 開發以人工智能驅動 (AI-driven) 的診斷工具，以實現更早及更準確的檢測，特別是在資源有限的環境中
  • 為醫護專業人員提供培訓，提升他們對疾病的識別能力及管理成效。
adblk8

此外，相關工作預期將有助把銀屑病納入更廣泛的全球慢性疾病及精神健康討論之中，並確保銀屑病患者不再被忽視。

關於 IFPA

國際銀屑病協會聯盟 (IFPA) 成立於 1971 年，總部設於瑞典斯德哥爾摩，是致力為所有受銀屑病影響人士發聲的全球性組織。 IFPA 的成員包括各國及地區的患者組織，代表全球逾 6,000 萬名患者。 透過全球聯盟、World Psoriasis Day（世界銀屑病日）宣傳活動、IFPA Forum（IFPA 論壇），以及 World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference（世界銀屑病與銀屑病關節炎大會），IFPA 正重新界定銀屑病的定位，並將其視為推動更強健、更具包容性的醫療體系的重要視角。

adblk9

https://www.ifpa-pso.com/

關於世界衛生組織基金會

世界衛生組織基金會是一個獨立組織，總部設於瑞士日內瓦，於 2020 年成立，旨在支持世界衞生組織的使命。 該基金會動員慈善資金，並建立具催化作用的夥伴關係，以推動健康公平、應對迫切的健康挑戰，並強化能拯救生命的醫療體系。 透過連結合作夥伴與前線從業者，基金會協助擴大經驗證的可靠方案、資助拯救生命的應對行動，並推動持久改變，邁向「全民健康 (Health for All)」的目標。

了解更多：https://www.who.foundation/

IFPA－國際銀屑病協會聯盟

 

世界衞生組織基金會的官方標誌

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ifpa---302685734.html

SOURCE IFPA

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk10 madblk10

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務