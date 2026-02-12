德賽電池連續第四年入選BNEF Tier 1全球一級儲能廠商榜單

惠州2026年2月12日 /美通社/ -- 彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance，簡稱 BNEF）正式發佈2026年第一季度Tier 1全球一級儲能廠商榜單，德賽電池再度榜上有名，連續第四年獲得該項權威認可。該榮譽充分體現了德賽電池在產品可靠性、項目交付能力及融資實力等方面的持續卓越表現。 BNEF Tier 1榜單被廣泛視為儲能行業最具權威性的評估體系之一。入選企業需通過對綜合實力、技術創新能力、項目交付表現及金融可融資性等多維度的嚴格評估。該榜單不僅是國際金融機構及大型投資者制定新能源投資決策的重要參考，也被全球客戶廣泛用於甄選長期戰略合作夥伴。

連續四年入選該榜單，不僅再次印證了德賽電池在儲能領域的技術領先地位與產品成熟度，也進一步凸顯了其在當前複雜多變的全球競爭環境中所具備的、難以複製的系統性競爭優勢。 德賽電池高級副總裁Jack Guo表示：「德賽電池始終以研發創新為核心驅動力，持續推進儲能系統關鍵性能指標的提升，在電芯能量密度、系統循環壽命及安全防護技術等方面不斷取得突破。同時，我們已構建覆蓋發電側、電網側及用戶側的完整產品矩陣。」 德賽電池的儲能解決方案以高安全性、長使用壽命及高效率著稱，已成功服務於多個國家和地區的大型儲能項目，充分驗證了其在不同環境條件下的適應能力及突出的經濟價值。

在持續拓展全球市場佈局的過程中，德賽電池堅持「深耕本地、服務全球」的發展戰略，不斷強化海外項目交付體系與本地化服務網絡建設，確保在不同市場環境下快速響應客戶需求，並高質量完成每一個項目。 依托穩健的運營體系以及開放協同的發展理念，德賽電池在全球市場波動背景下依然保持了良好的財務表現與較高的客戶滿意度，進一步夯實了公司在國際市場中的長期信譽與信任基礎。