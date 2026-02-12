金沙中國創下全球紀錄 旗下坐擁七間福布斯五星級酒店

包括兩間新晉五星酒店
以矚目成就鞏固其世界領先綜合度假村營運商之地位
澳門2026年2月12日 /美通社/ -- 金沙中國有限公司旗下七間酒店於2026年《福布斯旅遊指南》榮膺五星級殊榮，以冠絕全球的傲人成就，樹立奢華酒店業新標杆。同時，金沙中國亦成為澳門唯一新增兩間五星評級酒店的綜合度假村營運商，包括開業首年即獲五星殊榮的倫敦人御匾名匯，以及澳門瑞吉酒店。這些榮譽使金沙中國成為全球在同一屋簷下擁有最多福布斯五星酒店的業界翹楚，盡顯無與倫比的領先地位。
金沙中國榮獲下列2026年《福布斯旅遊指南》五星大獎：
酒店
- 倫敦人御匾名匯（開業首年即榮膺五星）
- 倫敦人御園（連續4 年榮膺五星）
- 澳門倫敦人酒店（連續4 年榮膺五星）
- 巴黎人御匾峰（連續3 年榮膺五星）
- 澳門瑞吉酒店（新晉五星）
- 澳門四季酒店（連續13 年榮膺五星）
- 四季名薈（連續5年榮膺五星）
餐廳
- 澳門倫敦人淮揚曉宴（連續2年榮膺五星）
- 澳門四季酒店紫逸軒（連續4年榮膺五星）
水療中心
- 澳門四季酒店水療中心（連續7年榮膺五星）
金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「我們非常榮幸獲得《福布斯旅遊指南》頒發的十項五星殊榮，包括七間福布斯五星級酒店，創下單一綜合度假村目的地的歷史性紀錄。《福布斯旅遊指南》是全球知名的奢華旅遊業權威指南，我們為團隊的成就深感自豪。今次獲得多項殊榮是金沙中國發展歷程中的一個重要里程碑，更彰顯了我們致力於樹立行業最高標準的堅定承諾。這一非凡佳績不僅體現了我們對卓越的不懈追求，亦印證了我們不斷提升澳門國際旅遊形象的宏大願景。」
拉斯維加斯金沙集團亞洲區首席酒店事務總裁Tane Picken續說：「這些獎項肯定了我們團隊成員的熱忱、專業及敬業精神，他們致力於為每一位賓客提供卓越服務及體驗。我們將每一份五星榮譽視為榮耀與責任，並將不斷超越賓客的期望，打造無可比擬的金沙旅享體驗。」
璀璨星光耀金沙
御匾名匯坐落於倫敦人名匯內，設有313 間客房及套房，是為品味獨到的高端旅行者打造的英式優雅居所，並配備訓練有素的名匯管家。僅有六間的兩房式漢諾威套房可謂是御匾名匯的巔峰之作，設有寬敞的戶外露台及游泳池，自然光充沛，營造悠閒奢華的城市綠洲。《福布斯旅遊指南》重點提及御匾名匯對 VIP 旅客及家庭旅客的吸引力，以及其於寬敞套房內提供的個性化款待與完美休憩體驗。
金沙中國旗下其他五星之選包括設有368間套房的倫敦人御園，賓客可於此享受皇室般的英倫宅邸體驗，享受度身訂造的管家服務；設有600間套房的澳門倫敦人酒店，以現代手法詮釋經典英式設計；設有208間公寓式套房的巴黎人御匾峰，當中富麗堂皇的三房式凡爾賽王室套房面積最大，盡顯奢華品味。
與此同時，澳門四季酒店及四季名薈蟬聯福布斯五星殊榮；澳門瑞吉酒店則成為大中華區內僅有的兩間榮獲福布斯五星評級的瑞吉品牌酒店之一。
此外，澳門倫敦人的米芝蓮二星餐廳淮揚曉宴、澳門四季酒店的高級中餐廳紫逸軒以及澳門四季酒店水療中心亦蟬聯福布斯五星殊榮。
《福布斯旅遊指南》是全球唯一對奢華酒店、餐廳及水療中心提供獨立評級的系統，根據高達900項嚴謹客觀的標準對設計及服務進行評級；對健康及可持續性的承諾亦是影響最終評級的重要因素。
圖片說明：於剛剛揭曉的2026年《福布斯旅遊指南》中，金沙中國有限公司取得傲人成就，包括：旗下七間酒店榮膺五星評級，刷新記錄；成為全球在同一屋簷下擁有最多福布斯五星酒店的業界翹楚；以及成為澳門唯一新增兩間五星級酒店的綜合度假村營運商。
