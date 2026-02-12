ATPI 強化台灣市場布局 以獲獎肯定的差旅管理服務深化在地實力

2025 年「年度全球差旅管理公司」殊榮肯定 ATPI 在地化與企業級差旅管理領導地位
台北 , 台灣 - 2026年2月12日 - ATPI Taiwan 在台灣持續強化其作為全球企業信賴之差旅管理夥伴的市場地位。此前，ATPI 香港與新加坡營運據點於 2025 年 Travel Daily Media Travel Trade Excellence Awards 榮獲「年度全球差旅管理公司」殊榮，進一步印證 ATPI 在全球整合與專業服務上的領導實力。
Travel Daily Media Travel Trade Excellence Awards – Asia 表彰在營運執行、科技整合與服務創新方面展現卓越表現的企業。ATPI 獲獎關鍵在於其能於多市場、複雜環境中，提供全球整合的差旅管理方案，同時整合個人化服務、安全防護平台與嚴謹的治理架構。
延續全球肯定的專業能力，ATPI Taiwan 以專為跨國企業與科技產業打造的專業差旅管理模式，深化台灣市場布局。相較於仍以休閒旅遊為主、依賴人工流程而影響透明度與規模擴展的市場現況，ATPI Taiwan 的在地營運模式有效填補企業差旅管理的結構性缺口。
財務透明度是 ATPI Taiwan 的核心差異化優勢之一。不同於傳統旅行社僅提供單一「全包式」收據，ATPI Taiwan 提供兩份獨立文件：
ATPI Taiwan 採用雲端全球差旅管理平台，直接串接 ATPI 全球旅客檔案與治理框架，協助企業於台灣與海外市場執行一致的差旅政策、核准流程與 Duty of Care（旅客照護）標準。集中式儀表板可即時掌握台灣及全球差旅支出，支援採購監管、財務控管及數據驅動決策，特別適用於具有高頻跨國差旅需求之企業客戶。
在資料安全方面，ATPI Taiwan 亦具備關鍵優勢。相較於市面上一般公司常透過非加密消費型通訊平台收集旅客資料的做法，ATPI Taiwan 遵循 ATPI 全球標準與國際資料保護規範，透過 ATPI e-Profile 平台管理旅客資訊，並搭配 PCI 合規的安全連結提交文件及強制性季度資料安全培訓。截至目前，ATPI Taiwan 維持零資料不當使用與零資料外洩紀錄。
此外，ATPI 透過其全球支援中心（World Support Centres, WSC）提供專業 24/7 緊急支援服務，確保跨時區營運不中斷，並具備完整系統存取與明確升級通報機制，這對具備高度時效要求的商務差旅而言至關重要。
ATPI 新加坡、中國、香港與台灣區董事總經理 Kelly Jones 表示：「我們的核心目標，是提供結合全球一致性與在地精準度的企業級差旅管理服務。客戶選擇 ATPI，不僅因為我們的全球版圖，更因為我們在治理架構、財務透明與個人化服務方面，讓企業差旅計畫能在高度信任與掌控下運作。
ATPI Taiwan 總經理 Asa Yang 補充：「這些核心能力能直接轉化為具體的財務成果。以近期一項橫跨五個目的地的複雜行程為例，我們透過深入的策略票價分析成功優化航線組合。與業界常見保留價差的做法不同，我們堅持將 100% 的節省金額回饋客戶，最終成功降低了 60% 的旅費，共計節省新台幣 16 萬元。這項實績不僅體現了我們對財務透明的堅持，更展現了 ATPI 誠信且主動的差旅管理承諾。
此次雙重獎項再次強化 ATPI 在企業與專業領域差旅管理的長期領導地位。自 2025 年 9 月 ATPI 被 Direct Travel 收購後，雙方整合為全球差旅管理集團，結合國際規模與個人化服務優勢，服務涵蓋企業與複雜產業差旅，包括海事、能源、礦業、體育及團體旅遊等領域。Direct Travel 與 ATPI 每年管理超過 60 億美元差旅量，營運網絡遍及美洲、歐洲、亞太、非洲與中東超過 100 個國家。
關於 ATPI
ATPI 為全球領先的差旅與活動管理公司，致力於為企業、海事、礦業、能源、體育及團體旅遊等多元產業提供創新且高度客製化的解決方案。公司成立於 2002 年，總部位於英國曼徹斯特（Manchester, UK），全球約有 2,500 名員工，營運據點超過 100 個，遍及六大洲。憑藉強大的全球網絡與深厚在地專業，ATPI 能滿足多元客戶複雜且獨特的需求。
2025 年 9 月，ATPI 由長期合作夥伴 Direct Travel 收購，共同打造全球差旅管理領導集團。
關於 Direct Travel, Inc.
Direct Travel 為全球規模最大的差旅管理公司之一，致力於為每一位企業客戶與旅客提供卓越且突破性的解決方案。憑藉深厚市場經驗，結合先進科技、優質服務與專業洞察，為客戶創造具體價值與實質節省，服務範疇涵蓋企業差旅、休閒旅遊及會議與活動管理。
透過與領先科技夥伴共同開發的新世代平台 Avenir，Direct Travel 提供業界最廣泛的庫存內容與即時現代化購買體驗，賦能旅客並簡化差旅管理流程。真正的差異化來自科技背後的人本關懷——一支經驗豐富且充滿熱忱的團隊，致力於預見需求並在每個環節提供卓越服務。
更多資訊請造訪：www.dt.com