商業動向
出版：2026-Feb-12 09:15
更新：2026-Feb-12 09:15
PR Newswire

德國萊因獲歐盟電池法規公告機構資格

台北2026年2月11日 /美通社/ -- 近日德國萊因已獲歐盟執委會正式授予歐盟電池法規 (EU) 2023/1542 的公告機構（Notified Body）資格。該法規已取代原有的電池指令 (2006/66/EC)，成為歐盟最新且具約束力的電池規範。

作為公告機構，德國萊因協助全球企業符合新法規要求，並確保產品能夠以合規方式進入市場。 德國萊因在歐洲及全球各地，針對電池產品全生命週期提供完整服務，涵蓋符合性評估、安全與效能測試，以及環境相容性與可回收性測試。

歐盟電池法規對企業及其全球電池供應鏈帶來重大挑戰。自 2027 年 8 月起，製造商必須符合供應鏈新的盡職調查要求，電池製造商與進口商需能證明，包括鈷 (cobalt) 與鎳 (nickel) 等原材料的來源，符合負責任採購原則。

此外，自 2024 年 2 月起，該法規即要求，所有電池產品在進入歐盟市場前，必須符合嚴格的安全、效能、永續性及回收相關要求。為證明符合規定，製造商需委託經歐盟認可的公告機構進行第三方符合性評估驗證。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302685816.html

SOURCE 台灣德國萊因

PR Newswire
