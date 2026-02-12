熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-12 09:00
更新：2026-Feb-12 09:00
PR Newswire

NIPPON EXPRESS HOLDINGS收購巴基斯坦TCS Logistics (Private) Limited少數股權

東京2026年2月6日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社宣布，已通過其子公司NX South Asia & Oceania Co., Ltd.，收購了巴基斯坦國內物流服務提供商TCS Logistics (Private) Limited（以下簡稱「TCSL」）的少數股權。本次收購於2026年2月2日（星期一）完成。

圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link 

圖片：https://drive.google.com/file/d/1YnnuMQ4QhY-f8Hpi9r5O-tf_Cq34QwSK/view?usp=drive_link 

NX集團將提供覆蓋客戶整個供應鏈的端到端解決方案作為加速全球業務增長的關鍵戰略，尤其注重加強南亞及周邊地區的全球物流能力。

TCS Group成立於1983年，總部位於巴基斯坦卡拉奇，是該國最大的物流集團之一。TCSL作為TCS Group旗下公司之一，在巴基斯坦擁有覆蓋全國的物流基礎設施，業務涵蓋國內陸路運輸、倉儲配送，以及經由卡拉奇港連接中亞與海外目的地的國際陸路運輸。巴基斯坦人口超過2億，青年人口眾多，未來經濟增長可期。

隨著巴基斯坦國內需求預計將不斷增長，NX集團通過此次收購，將依托TCSL的國內物流網絡和客戶基礎，加強在該國的物流業務。NX集團還將致力於拓展從巴基斯坦出發至中亞的貿易通道，重點開發新的物流服務並挖掘新興市場需求。

NX集團通過與TCSL合作，旨在及早把握增長機遇，從而為其客戶的供應鏈提供更有力的支持。

TCSL概況

(1) 公司名稱：TCS Logistics (Private) Limited

(2) 地址：101-104, Civil Aviation Club Road（靠近卡拉奇機場Hajj航站樓）

(3) 倉庫與設施

倉庫數量：25個

倉庫面積：1,494,587平方英尺（約14萬平方米）

自有車輛：322輛

(4) 代表姓名及職務：

Khalid Awan（董事長）

Saira Awan（總裁）

(5) 業務活動：陸路運輸、倉儲配送、陸路口岸運輸、貨運代理、包裝服務及其他相關業務

(6) 成立日期：2002年6月3日

關於NX集團：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link 

NX集團官方網站：https://www.nipponexpress.com/ 

NX集團官方LinkedIn賬號：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nippon-express-holdingstcs-logistics-private-limited-302685808.html

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.

