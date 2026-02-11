SoFi Hong Kong與OSL聯手打造一站式投資平台

SoFi數字資產業務全球拓展的首站將為會員們帶來無縫集成的體驗 香港2026年2月11日 /美通社/ -- SoFi Securities (Hong Kong) Limited（下稱「SoFi Hong Kong」），一家致力於透過一站式應用程式協助大眾理財的金融科技公司，今日與亞洲領先的穩定幣交易及支付平台 OSL 集團（863.HK）宣布達成戰略合作，為香港投資者引入SoFi的數字資產交易服務。 即日起，SoFi 會員可直接透過 SoFi Hong Kong 應用程式交易一系列受支持的數字資產。是次發布標誌著 SoFi發展歷程的重大里程碑，亦是其數字資產業務首次由美國本土擴張至全球市場。

該項新服務依托OSL專為券商及銀行量身訂造的Omnibus Pro解決方案，由企業級技術驅動。透過與OSL及其香港持牌子公司OSL數字證券有限公司的合作，SoFi Hong Kong將OSL Omnibus Pro這一經過市場驗證的基礎設施整合至自身平台，為其處理交易執行、託管及錢包管理。這意味著SoFi Hong Kong會員在享受便捷流暢的零售交易體驗的同時，其資產也能獲得比肩受監管金融機構的安全標準的保護。 此次合作融合了SoFi「會員至上」的理念與OSL強大的技術實力，能夠有效解決投資者在跨平台理財管理中面臨的痛點：

「一站式」優勢：SoFi Hong Kong會員現可於單一應用程式內交易數字資產、美股及港股，並使用智能投資顧問（Robo Advisor）服務，無需在不同應用程式間切換或轉移資金，多元化投資組合管理變得更加高效。 合規與安全：SoFi Hong Kong是受香港證監會監管的持牌法團，始終將會員信任置於首位，此次與OSL的合作將能確保所提供的數字資產服務也將符合香港的監管與合規標準。 SoFi Hong Kong副總裁兼香港區主管Annie Lok表示：

「幫助我們的會員實現抱負，意味著賦予他們完全的掌控權。我們很高興能提供真正的一站式投資體驗，消除分散的帳戶所帶來的阻礙，讓會員能夠即時、安全、直觀地參與受監管的虛擬資產的交易。選擇與OSL合作，是為了讓我們能夠提升服務體驗而做出的戰略性選擇。我們正在證明，合規與創新可以寫手前行，從而賦能我們的會員實現財務獨立。」

OSL集團首席商務官Eugene Cheung表示：

「OSL與SoFi的合作，是數字資產行業持續擁抱監管、並逐漸融入主流金融體系進程中的重要一步。此次合作再次印證了OSL Omnibus Pro在安全性、合規性及機構級基礎設施方面的領先優勢。我們期待與SoFi深化合作，在機構服務、資產管理及數字資產領域探索更多協同機會。」 關於 SoFi Hong Kong

SoFi Hong Kong（中央編號：AXL143）是一間領先的金融科技平台，致力於幫助人們實現財務自由以成就抱負。作為受香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）監管的持牌法團，SoFi Hong Kong 提供美股交易、港股交易及智能投資顧問服務。SoFi Hong Kong是服務全球1,370萬會員的一站式數字金融服務平台SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) 的附屬公司。SoFi Hong Kong的虛擬資產服務僅透過SoFi Securities (Hong Kong) Limited提供，並獨立於 SoFi其他關聯機構在其他司法管轄區開展的任何數字資產活動。

關於OSL集團

OSL集團（港交所：863.HK）是亞洲領先的穩定幣交易及支付平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。