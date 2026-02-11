研究發現近六成企業缺乏加密貨幣交易政策

第五屆年度 StarCompliance 加密貨幣與合規市場研究報告顯示，儘管僱員在加密貨幣上交易的相關政策仍存在缺口，但已取得逐步進展 馬里蘭州羅克維爾2026年2月11日 /美通社/ -- StarCompliance (Star) 是僱員及企業合規科技的領先供應商，今日公佈其 Fifth Annual Crypto & Compliance Market Study（第五屆加密貨幣與合規市場研究）的主要調查結果，概述企業如何管理僱員的加密貨幣交易行為。 該研究評估了企業監控僱員加密貨幣交易與持倉的準備程度，同時指出了關鍵的合規缺口。 研究發現，全球有 63% 的企業允許僱員在未經預先核准的情況下進行加密貨幣交易；在全球對數碼資產監管審查日益嚴格之際，這顯示出重大的合規漏洞。

此外，全球有 79% 的企業計劃於 2026 年不會推行加密貨幣交易政策，這使他們面臨廣泛的利益衝突風險，包括內幕交易，以及對重大非公開資料的不當處理。 Star 業務發展主管 Steve Brown 表示：「隨着數碼資產監管在全球逐步成熟並形成清晰、明確的標準，企業可更有信心地建立全面的合規計劃。 我們的數據顯示，較早制定僱員加密貨幣交易政策的企業，在監管框架逐步成形之際處於更有利位置；而目前仍缺乏清晰管控措施的企業，則正面臨愈來愈大的追趕壓力，需要依循既有的監管路線圖迅速彌補差距。」

主要研究結果包括： 加密貨幣交易管治仍處於不成熟的危險階段 63% 的受訪者表示，企業並無正式的僱員加密貨幣交易政策 37% 的受訪者確認已制定相關政策，凸顯企業之間存在顯著的政策缺口

有限的能見度造成關鍵管控缺口 逾 50% 的受訪者指出，「缺乏能見度」是監察加密貨幣交易，以及識別利益衝突或重大非公開資料 (MNPI) 被濫用的主要挑戰

監管準備程度落後於監管推進速度 75% 的受訪者形容其機構在管理加密貨幣、代幣化 (tokenization) 及預測市場風險方面，屬於「準備略為不足」或「準備非常不足」。

儘管監管方向明確，但被動應對方式仍然主導

企業在為應對代幣化資產及數碼市場監管方面的反應出現分歧 46% 表示採取「觀望」態度 25% 正在規劃，但尚未付諸行動 僅有 21% 正採取積極措施 另有 8% 的受訪者表示並不清楚相關情況。



