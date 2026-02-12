極致視界，守護雙眸：Philips Evnia 聯乘《人中之龍》系列, 開啟春季健康遊戲新篇章

香港2026年2月12日 /美通社/ -- 隨著春季消費熱潮席捲全城，全球顯示技術領導品牌飛利浦旗下電競子品牌 Evnia 今日正式宣佈，與 SEGA 旗下極具人氣與話題性的動作冒險遊戲《人中之龍 極３》及全新劇情篇章《人中之龍３ 外傳 Dark Ties》展開深度聯合推廣。此次跨界聯動，不僅是一場科技與娛樂的激情碰撞，更是 Philips Evnia 對其「AI + 健康遊戲」核心理念的又一次有力踐行，致力於為廣大玩家與內容創作者打造兼具極致性能與持久舒適的沉浸式視覺體驗。

Philips Evnia 27M2N6500L採用新一代QD-OLED顯示技術，完美結合量子點的色彩純度與OLED的像素級控光優勢。2560x1440分辨率搭配240Hz極致刷新率與0.03ms疾速響應，讓《人中之龍》系列中神室町街頭的光影變換、激烈打鬥的每一幀動作都流暢無殘影。HDR帶來百萬比一的對比度，無論是夜幕下的霓虹閃爍，還是暗巷中的細節紋理，都能呈現出震撼的視覺深度。

專業級色彩 沉浸式創作體驗

Philips Evnia 27M2N6500L覆蓋99% DCI-P3和sRGB: 147.5% 廣色域，Delta E<2的專業級色彩精度確保遊戲世界的每一種色彩都真實還原。這不僅讓玩家完全沉浸在《人中之龍》的極道敘事中，更為內容創作者提供了準確的色彩校對基礎，使遊戲實況、剪輯創作都能呈現出劇院級的色彩表現。