東京創意沙龍2026啟幕 打造全城創意盛宴

TCS2026的核心板塊為 全城聯動創意計劃 。該計劃將整個東京打造成一個創意平台。東京九個各具歷史底蘊、文化特色與城市標識的區域，將全面呈現時尚、設計、藝術及手工藝裝置展。活動邀請訪客穿梭於各個城區，在都市日常中邂逅創意，以行走與探索的方式，感受東京的多元創意表達。

東京2026年2月12日 /美通社/ -- 東京創意沙龍2026 (TCS2026)將以「 未來復古 」(FUTURE VINTAGE)為核心理念，推出全新升級的系列活動，為訪客打造一場東京全城當代創意體驗。

東京復古時裝周(Tokyo Vintage Fashion Week)上線

作為本屆沙龍新增的官方活動，東京復古時裝周將於2026年3月13日至15日在新宿住友大廈三角廣場(Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza)舉辦。

屆時將有近百位商戶參與復古市集，展出各類單品；同時還將舉辦時裝秀，重新詮釋復古服飾背後的故事、背景與匠心工藝。該活動彰顯了復古文化的持續演變，及其與未來風尚的聯結。

主題展：「東京印記」(Tokyo Trace)

主題展「東京印記」旨在探索東京這座城市對創意表達的塑造與影響。東京並非只是創意的背景板，更通過城市中的相遇、景致與文化積澱，為創意留下印記。