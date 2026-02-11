DAR GLOBAL 於 AIDA 推出 NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN，引進標誌性的家庭娛樂品牌

阿曼蘇丹國馬斯喀特2026年2月11日 /美通社/ -- 倫敦上市的高級房地產發展商 Dar Global，於其地標性 AIDA 發展項目中，正式為 Nickelodeon Hotels & Resorts Oman 揭幕。 該項目為阿曼快速發展的旅遊業注入重要動力，在重新定義豪華家庭旅遊體驗的同時，亦於蘇丹國其中一個最宏大的地標發展區內，提供別具特色的投資機遇。 該度假村位於 AIDA 懸崖頂社區內，海拔 130 米，巧妙融合高級酒店服務與沉浸式、以家庭為核心的娛樂體驗。 Nickelodeon Hotel 將設有 120 間客房，包括配備齊全、以主題設計的豪華套房，以及多款以家庭為本的房型，涵蓋一房單位至寬敞的三房住宅，每間均以 Nickelodeon 享譽全球的品牌為靈感，採用鮮明角色及充滿玩味的細節設計。

賓客及住戶可享用酒店的標誌性水上樂園 Aqua Nick。樂園設有滑水梯及戲水區，並可體驗主題餐飲概念、酒店專為兒童而設的專屬會所 Club Nick，以及一系列現場娛樂節目，包括互動遊戲節目、角色亮相及 Nickelodeon 標誌性鬼口水 (Slime) 噴淋體驗。 對投資者而言，該項目提供一個全球知名品牌家庭酒店概念的完整產權，旨在帶動強勁需求、長期吸引力及可觀的回報。 Nickelodeon Hotels & Resorts Oman 為 AIDA 整體開發計劃的一部分，該項目為 Dar Global 與 Omran Group 的合資發展項目，而 Omran Group 為阿曼領先的旅遊發展機構。 AIDA 佔地 350 萬平方米，整合豪華高爾夫、住宅及酒店項目，包括豪宅、限量版別墅及高級住宅單位，進一步鞏固阿曼作為高品質生活、旅遊及投資勝地的定位。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「AIDA 是一個里程碑項目，提升了阿曼的高級房地產格局，並支持長遠經濟增長。 引入 Nickelodeon Hotels & Resorts Oman，反映我們致力打造具特色的旅遊勝地，並提供與全球需求接軌、具吸引力的投資機遇。」 Paramount 全球體驗高級副總裁 Marie Marks 補充道：「Nickelodeon Hotels & Resorts Oman 將為家庭及粉絲帶來難忘的度假體驗，結合世界級娛樂與精心設計的住宿，創造歷久彌新的美好回憶。」 該發展項目與《阿曼願景 2040》(Oman Vision 2040) 保持一致，支持國家擴展旅遊業及推動本地生產總值 (GDP) 多元化的目標。 隨着 AIDA 第一階段（包括核心基建）預計於 2027 年前竣工，早期投資者可受惠於率先進入一個迅速崛起的奢華旅遊勝地。而該項目亦由 Dar Global 在品牌住宅及酒店發展方面的卓越往績所支持。

