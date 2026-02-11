Conservation International 宣佈任命新行政總裁及新臨時董事會主席，領導全球自然保育工作，造福人類

高級全球保育領袖 Sebastian Troëng 博士獲委任為行政總裁；前美國環保局局長、Apple 高層 Lisa Jackson 女士則獲委任為董事會臨時主席 維珍尼亞州阿靈頓2026年2月11日 /美通社/ -- Conservation International 今天宣佈領導層翻開全新篇章。該組織將承襲數十年來的保育成果與影響力，持續致力於推動全球走向健康且繁榮的未來，建構一個重視並守護大自然的社會。 Sebastian Troëng 博士將出任行政總裁，他擁有超過三十年全球保育領導經驗，領域橫跨氣候解決方案、生物多樣性保護及可持續發展。 Troëng 在 Conservation International 擔任高級管理職務近二十年，協助規劃並擴大組織在全球海洋、森林、科研、夥伴合作及實地工作方面的影響。 他接任臨時行政總裁 Daniela Raik 博士的職務。Raik 博士在推進組織宏偉目標的同時，引領機構度過轉型期。

在全球環境管理及可持續發展領域備受尊崇的領袖 Lisa Jackson，獲任命為臨時董事會主席。 Jackson 曾任美國環境保護局 (U.S. Environmental Protection Agency) 局長，其後擔任 Apple 環境、政策與社會倡議副總裁，並自 2019 年起出任 Conservation International 董事會成員。 她接替 Robert J. Fisher 的職務。在 Fisher 的領導下，組織的全球覆蓋範圍、夥伴合作及影響力均得到強化。 Robert J. Fisher 表示：「對於能夠擔任 Conservation International 董事會主席，我實在深感榮幸。在此由衷感謝所有曾經共事的同仁，他們充滿熱情、才華洋溢、目標明確。 新任領導層所具備的豐富經驗、正直性格及擔當精神，令人振奮。 Conservation International 的未來，正託付於非凡領袖手中。」

副主席兼演員 Harrison Ford 指出：「我們很榮幸 Troëng 博士能夠出任行政總裁，而 Lisa Jackson 則擔任臨時董事會主席。 在他們的帶領下，Conservation International 將繼續憑著堅實的科學基礎、夥伴合作及實地行動，推動社會以負責任的態度守護自然，同時秉持可持續發展原則。」 Conservation International 創辦人兼榮譽主席 Peter Seligmann 說：「Jackson 女士及 Troëng 博士皆展現領袖能力、創新思維及果敢風範，有助應對現今大自然的迫切挑戰。 在他們從 Raik 博士及 Fisher 先生手中接過重任之際，我深信他們必將拓展 CI 的全球影響，並恪守確立本機構的價值觀。 我們衷心感謝 Raik 博士在此轉型階段所帶來的穩健領導。」

Conservation International 堅守科學引領、以人為本的保育承諾，這依然是其核心使命。 憑藉過往的長期成就及最近的里程碑，組織的新領導層將有助加快進程，以符合當前所需的規模及速度。 在 Raik 臨時領導期間，Conservation International 不僅實現重大保育成果，更在全球政策論壇中強化話語權，並獲取重要的新資金，以推進其使命。 這些成就涵蓋擴展陸地及海洋保護範圍，強化氣候行動，以及建立跨領域的強力合作夥伴關係。 Troëng 對機構有深刻認知，並擁有將宏願轉化為實績的卓著往績。 他的保育領導生涯遍及亞洲、拉丁美洲、太平洋島嶼、歐洲及美國，始終強調立足本土的解決方案及衡量得到的影響力。 他身為海洋生物學家，持有瑞典隆德大學 (Lund University) 動物學博士學位，曾與各大學術機構及非政府組織進行保育及研究，並發表了眾多影響深遠的保育科學及實踐著作。

Sebastian Troëng 博士表示：「對於能夠重返 Conservation International 出任行政總裁，我深感榮耀。 若要為大自然及人類帶來真正而深遠的影響，沒有比投身這個組織更好的途徑。 我們的使命、價值觀及人才，正是公司成功的關鍵，而這些也是當今世界之所需。 我期望擴大並加快我們的影響力，為人類守護大自然。」 Daniela Raik 博士表示：「於挑戰與機遇並存之際，能夠出任臨時行政總裁，實在榮幸之至。 聯同我們卓越的團隊及合作夥伴，我們持續為世界各地的社區及生態系統，締造意義深遠的保育成果。 我欣然將領導重任交予 Troëng 博士，這位長期的同事兼摯友擁有遠見卓識及豐富經驗，將引領 Conservation International 邁向新紀元。」

Lisa Jackson 指出：「對於能夠出任董事會臨時主席，我深感榮幸。謹此衷心感謝 Robert J. Fisher 的傑出領導。 當保護大自然及社區從未如此急迫之際，Conservation International 就如一座希望燈塔。 我將以迫切之心、創新之力及協作之力，致力推進我們的使命。」 關於 Conservation International：Conservation International 致力保護大自然，以造福人類。 組織透過科學、政策、實地工作及金融手段，聚焦並守護對氣候、生物多樣性及人類重要無比的自然區域。 Conservation International 辦事處遍佈 30 個國家，項目覆蓋逾 100 個國家，我們聯同各國政府、企業、公民社會、原住民及在地社區，促進人與自然和諧共生、蓬勃成長。瀏覽 Conservation.org ‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‌‌以了解更多，並在 Conservation News、Facebook、Twitter、TikTok、Instagram 及 YouTube 關注我們的工作。

