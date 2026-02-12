「澳門銀河」憑12項福布斯五星殊榮 再登2026榮耀之巔

連續四年更進一步，今年收獲三項新五星殊榮 續蟬聯「全球最多福布斯五星酒店的綜合度假城」澳門特別行政區 - 2026年2月12日 - 「澳門銀河」於備受矚目的 2026 年《福布斯旅遊指南》（Forbes Travel Guide）星級評鑑中再創歷史佳績，連續四年刷新自身紀錄，以前所未有的 12 項五星殊榮再度領跑全球豪華綜合度假城。當中不僅成功蟬聯去年的全部九項五星大獎，更新增三項五星評級，以破紀錄的姿態，無容置疑地穩居全球五星級度假城之最，體現度假城努力不懈推動澳門邁向「世界旅遊休閒中心」的目標。
今年新增的三項《福布斯旅遊指南》五星大獎包括剛於2月10日璀璨啓幕、全套房超奢華酒店「澳門銀河 嘉佩樂」；位於澳門銀河 萊佛士、日本著名壽司大師宮川政明首家日本境外餐廳「鮨吉祥 宮川」，以及位於澳門麗思卡爾頓酒店51樓、全澳門最高中餐廳並以精緻粵菜聞名的「麗軒」。
「澳門銀河」榮獲 2026 年度《福布斯旅遊指南》五星獎項如下：
- 澳門銀河嘉佩樂（開業即獲五星最高殊榮）
- 澳門銀河萊佛士（連續第二年五星）
- 「銀河酒店」（連續第四年五星）
- 澳門悦榕庄（連續第13年五星）
- 澳門麗思卡爾頓酒店（連續第十年五星）
- 澳門大倉酒店（連續第五年五星）
- 澳門悦榕Spa（連續第13年五星）
- 澳門麗思卡爾頓水療中心（連續第十年五星）
- 鮨吉祥宮川（首次榮獲五星）
- 麗軒（六年五星）
- 山里（連續第二年五星）
- 8½ Otto e Mezzo BOMBANA（連續第四年五星）
作為全球最具公信力的奢華酒店、餐飲及水療評鑑權威，《福布斯旅遊指南》擁有專業評審團隊，透過數百項嚴謹標準進行匿名評選。因此，「澳門銀河」本年度勇奪 12 項五星榮譽 的卓越成績，更顯非凡。
銀河娛樂集團首席營運總監—澳門祁嘉杰先生表示：「對於我們品味非凡的賓客而言，精緻體驗至關重要。這些新獲得的榮譽證明了我們團隊對『傲視世界 情繫亞洲』服務哲學的堅持。同時，我們致力於在澳門以至全球提供真誠細緻的服務，樹立奢華體驗的新標準。
《福布斯旅遊指南》團隊向「澳門銀河」同仁致以讚譽，並感謝他們持續不懈地致力提升全球奢華酒店服務水準。《福布斯旅遊指南》評估體系總裁 Amanda Frasier 女士表示：「《福布斯旅遊指南》恭賀『澳門銀河』的管理層與團隊成員，使度假城再度榮獲2026年五星大獎。團隊展現出獨特且始終如一的承諾，年復一年以極致嚴謹與滿腔熱誠提升賓客體驗。同時，我們亦為再次頒發星級名單予『澳門銀河』旗下品牌而深感自豪。」
「澳門銀河」屢獲國際殊榮，已等同於全球奢華與舒適體驗，更是不少旅客探索澳門魅力的首選起點。團隊專業熱誠，一絲不苟，希望每個細節都超越賓客期望，為所有賓客提供頂級體驗。「澳門銀河」持續拓展並深化奢華服務版圖，以嶄新視野精益求精，成就不斷進步的世界級綜合度假城，致力送上驚喜與感動。正是這份永不止步、力臻完美的精神，使其連年獲得《福布斯旅遊指南》的最高肯定。
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
