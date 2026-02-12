「澳門銀河」憑12項福布斯五星殊榮 再登2026榮耀之巔

連續四年更進一步，今年收獲三項新五星殊榮 續蟬聯「全球最多福布斯五星酒店的綜合度假城」

「澳門銀河」憑藉12項五星殊榮榮耀加冕，再度打破紀錄，取得里程碑式的成績。

新近正式璀璨啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，呈獻澳門以至亞洲前所未見、屬另一層次的私人化服務，吸引來自全球各地極高要求的賓客，成功收獲本年度《福布斯旅遊指南》五星酒店評級。

開業兩年的鮨吉祥 宮川為日本北海道壽司巨匠宮川政明大師首家及唯一海外店，只提供廚師發辦服務，首次收獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮。

澳門最高的精緻粵菜餐廳麗軒呈獻同樣高雅的精巧美饌，喜獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮。

澳門銀河 嘉佩樂 （開業即獲五星最高殊榮）

（開業即獲五星最高殊榮） 澳門銀河 萊佛士 （連續第二年五星）

（連續第二年五星） 「銀河酒店」 （連續第四年五星）

（連續第四年五星） 澳門悦榕庄 （連續第13年五星）

（連續第13年五星） 澳門麗思卡爾頓酒店 （連續第十年五星）

（連續第十年五星） 澳門大倉酒店 （連續第五年五星）

（連續第五年五星） 澳門悦榕 Spa （連續第13年五星）

（連續第13年五星） 澳門麗思卡爾頓水療中心 （連續第十年五星）

（連續第十年五星） 鮨吉祥 宮川 （首次榮獲五星）

（首次榮獲五星） 麗軒 （六年五星）

（六年五星） 山里 （連續第二年五星）

（連續第二年五星） 8½ Otto e Mezzo BOMBANA（連續第四年五星）

「銀河酒店」令賓客感到賓至如歸，連續四年榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店評級。

澳門銀河 萊佛士為該起源於新加坡之品牌於澳門唯一的酒店，以其細緻的奢華體驗與私人管家服務連續兩年榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店評級。

在「澳門銀河」呈獻精緻體驗多年，澳門麗思卡爾頓酒店第十次榮登《福布斯旅遊指南》五星酒店。

澳門悦榕庄是「澳門銀河」精緻泰式體驗逾十年的指標，迄今連續 13年獲得《福布斯旅遊指南》五星酒店殊榮。

澳門大倉酒店憑藉其獨特的一絲不苟細膩服務，蟬聯第五個《福布斯旅遊指南》五星獎項。

8½ Otto e Mezzo BOMBANA 憑藉正宗的意大利風味，連續第四年摘得《福布斯旅遊指南》五星榮譽。

坐擁「澳門銀河」獲獎無數的天浪淘園景緻，同時為澳門大倉酒店的掌上明珠，「山里」連續兩年獲得《福布斯旅遊指南》五星榮譽。

靜謐舒心的澳門麗思卡爾頓水療中心連續十年榮膺《福布斯旅遊指南》五星水療中心評級。

澳門悦榕SPA為「澳門銀河」的寧靜避世之所並連續13年獲頒《福布斯旅遊指南》五星水療中心評級。

澳門特別行政區 - 2026年2月12日 - 「澳門銀河」於備受矚目的 2026 年《福布斯旅遊指南》（Forbes Travel Guide）星級評鑑中再創歷史佳績，連續四年刷新自身紀錄，以前所未有的 12 項五星殊榮再度領跑全球豪華綜合度假城。當中不僅成功蟬聯去年的全部九項五星大獎，更新增三項五星評級，以破紀錄的姿態，無容置疑地穩居全球五星級度假城之最，體現度假城努力不懈推動澳門邁向「世界旅遊休閒中心」的目標。今年新增的三項《福布斯旅遊指南》五星大獎包括剛於2月10日璀璨啓幕、全套房超奢華酒店「澳門銀河 嘉佩樂」；位於澳門銀河 萊佛士、日本著名壽司大師宮川政明首家日本境外餐廳「鮨吉祥 宮川」，以及位於澳門麗思卡爾頓酒店51樓、全澳門最高中餐廳並以精緻粵菜聞名的「麗軒」。作為全球最具公信力的奢華酒店、餐飲及水療評鑑權威，《福布斯旅遊指南》擁有專業評審團隊，透過數百項嚴謹標準進行匿名評選。因此，「澳門銀河」本年度勇奪 12 項五星榮譽 的卓越成績，更顯非凡。銀河娛樂集團首席營運總監—澳門祁嘉杰先生表示：「對於我們品味非凡的賓客而言，精緻體驗至關重要。這些新獲得的榮譽證明了我們團隊對『傲視世界 情繫亞洲』服務哲學的堅持。同時，我們致力於在澳門以至全球提供真誠細緻的服務，樹立奢華體驗的新標準。《福布斯旅遊指南》團隊向「澳門銀河」同仁致以讚譽，並感謝他們持續不懈地致力提升全球奢華酒店服務水準。《福布斯旅遊指南》評估體系總裁 Amanda Frasier 女士表示：「《福布斯旅遊指南》恭賀『澳門銀河』的管理層與團隊成員，使度假城再度榮獲2026年五星大獎。團隊展現出獨特且始終如一的承諾，年復一年以極致嚴謹與滿腔熱誠提升賓客體驗。同時，我們亦為再次頒發星級名單予『澳門銀河』旗下品牌而深感自豪。」「澳門銀河」屢獲國際殊榮，已等同於全球奢華與舒適體驗，更是不少旅客探索澳門魅力的首選起點。團隊專業熱誠，一絲不苟，希望每個細節都超越賓客期望，為所有賓客提供頂級體驗。「澳門銀河」持續拓展並深化奢華服務版圖，以嶄新視野精益求精，成就不斷進步的世界級綜合度假城，致力送上驚喜與感動。正是這份永不止步、力臻完美的精神，使其連年獲得《福布斯旅遊指南》的最高肯定。