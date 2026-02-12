Shield AI 與台灣國家中山科學研究院簽署合約 加速並推動台灣自主開發 AI 飛行員技術本地化

台北2026年2月11日 /美通社/ -- Shield AI 今日宣布，已與台灣國家中山科學研究院 (NCSIST) 簽署合約，以推進 AI 駕駛無人系統的開發、示範及部署。 雙方合作將把 Shield AI 的 Hivemind 平台整合至 NCSIST 的智能無人系統之中，支援軟件開發及實地運用部署。 根據協議，NCSIST 將運用 Shield AI 的 Hivemind 平台，加快本地生產 AI 飛行員的研發，用於自主任務執行及多系統協同作戰，使單一操作員可在一個地面控制站內監督多個無人系統。 是次合作結合 Hivemind 軟件開發工具套件 (SDK)，以整合至自主研發平台，同時配合由 Shield AI 提供的交鑰匙式 Hivemind 整合方案，於 NCSIST 的多用途無人系統上示範，支援在有限人手條件下維持運作。

Shield AI 總裁、聯合創辦人及前海軍海豹部隊成員 Brandon Tseng 表示：「我們堅定致力於支援台灣的軍事及產業生態系統。 我們已於台北 101 設立本地辦公室，並正招聘台灣本地人才投身高科技職位，以協助保護及防衛台灣。 透過與 NCSIST 的合作，我們正協助提升台灣正在建構的無人機戰力，運用尖端 AI 飛行員技術，使無人機即使在 GPS 及通訊遭干擾的環境下，仍能協同編隊並持續運作。 未來五年，Shield AI 將持續在台灣拓展業務並加大投資，支持台灣的防務發展。」 Hivemind 為 Shield AI 的核心人工智能軟件，使各類平台能夠感知、決策並採取行動。 與僅能依照預先規劃路線飛行的傳統自動駕駛系統不同，Hivemind 能夠繞過禁飛區、避開障礙物、應對突發情況，並在無需人類介入的情況下，安全而有效地完成任務。 透過結合基於模擬的訓練、AI 開發工具及機載邊緣運算能力，該平台可在 GPS 及通訊訊號可能受干擾或受限的複雜環境中，實現可靠運作。

國家中山科學研究院為台灣主要的國防科研機構，在軍事用途能力的驗證與整合方面擔當核心角色。 與 NCSIST 的合作，為自主軟件在多種平台及任務場景中的更廣泛應用奠定重要基礎。 此項協議亦彰顯 Shield AI 持續投資台灣及其防務生態系統的承諾。 去年，Shield AI 宣布與 Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) 達成協作協議，在台灣部署、支援及維護其產品，並於台北 101 開設新辦公室。 關於 Shield AI Shield AI 成立於 2015 年，是一家獲創投支持的深科技公司，致力透過智能系統保護軍事人員及平民。 其產品包括 V-BAT 及 X-BAT 飛行器、Hivemind Enterprise，以及 Hivemind Vision 產品系列。 Shield AI 在美國、歐洲、中東及亞太地區均設有辦事處及設施，其技術正積極支援全球各地的營運工作。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.shield.ai。 歡迎於 LinkedIn、X、Instagram 及 YouTube 關注 Shield AI。

媒體聯絡人：Lily Hinz；[email protected]