REPUBLIC POWER GROUP LIMITED宣佈與NVT建立戰略合作夥伴關係，以推進區塊鏈賦能的資產代幣化及資本市場解決方案

作為一家在納斯達克上市的企業軟件公司，RPGL為在香港及東南亞地區受規管行業中開展業務的上市企業和機構客戶，提供ERP及技術解決方案。憑借現有的客戶關係和系統集成能力，RPGL認為自身有能力助力企業採用NVT的區塊鏈基礎設施和數字資產技術。RPGL認為，此次擬議的合作將使其企業軟件產品與NVT的專長形成互補，反映出在傳統企業系統與數字資產技術交叉領域，以審慎的方式滿足客戶不斷變化的需求。此外，RPGL還將就NVT解決方案的本地化為其提供建議，使其符合所適用地區的監管、技術和運營要求。根據該諒解備忘錄，雙方預計將為彼此提供培訓和教育支持，以增進對各自平台、技術和運營框架的相互瞭解。在簽署最終協議的前提下，雙方有意共享技術知識和行業經驗，並探索推進區塊鏈賦能的資本市場解決方案的機會，重點關注監管合規、機構採用情況以及可持續資本配置。

Republic Power Group Limited首席執行官Ziyang Long表示：「此次與NVT擬議的合作，標誌著RPGL的企業軟件能力向新興數字資產技術領域的戰略性拓展。作為為上市企業和機構客戶提供ERP及企業解決方案的供應商，我們專注於幫助組織機構在受規管環境中提升運營效率、數據透明度和合規性水平。通過借助NVT成熟的區塊鏈基礎設施，我們將致力於探索如何以負責任的方式將這些技術融入企業工作流程。」

NVT創始人兼首席執行官趙建公(Jay Zhao)補充說：「RPGL在香港資本市場深厚的機構關係和過往業績，是推動真實世界資產代幣化廣泛應用方面的一項戰略資產。通過此次擬議的合作，我們將致力於向一批新的機構發行方和投資者展示我們受規管的平台，同時為代幣化的可持續資產建立參考應用案例。我們認為，這正是那種以合規為先、以客戶為中心的合作模式，將推動區塊鏈賦能的資本市場在香港獲得主流機構廣泛採用。」