普縉集團 李雋傑：香港筲箕灣東大街住宅地皮估值約10.2億港元

香港 - 2026年2月12日 - 香港筲箕灣東大街住宅用地（筲箕灣內地段第860號）將於明天（二月十三日）截標，地盤鄰近港鐵筲箕灣站及筲箕灣電車總站，前身為筲箕灣街市大廈及筲箕灣街市休憩處，現時已空置。普縉總監（估值及諮詢）李雋傑預料每方呎樓面地價約為約7,800港元，地皮總值約10.2億港元。



香港筲箕灣東大街地盤面積約14,523平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，作私人住宅用途的最低及最高的樓面面積分別為78,427平方呎及130,696平方呎，項目以及其非工業（不包括私人 住宅、倉庫、酒店及加油站）用途部分的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關條款計算。賣地章程內設有最低單位面積280平方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。項目發展期止於2031年6月30日。



除此之外，根據賣地章程，中標者需滿足多項賣地條款，其中包括：



自費拆卸地盤內的現有建築物（但不包括地盤內現存由港燈擁有的供電熔斷器及相關設備）； 於指定日期前鋪設地盤西面和北面筲箕灣東大街一帶範圍作公眾道路用途，並及後交還政府； 自費負責興建一長者地區中心分處（淨作業樓面面積不少於2,168平方呎），相關面積在計算地契規定下的總樓面面積時可獲豁免； 就發展項目提交交通檢討報告和針對噪音、空氣質素及排污影響的評估報告。

城規會早前修訂「筲箕灣計劃大綱草圖」，把地皮由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅（甲類）7」地帶。據城規會文件顯示，項目最高建築物高度為主水平基準上120米，預計可提供約200個單位並容納520人入住。



李雋傑表示 ，地皮位於社區配套成熟的地區，地鐵站屬步行距離之隔，交通便利，加上港島區住宅地皮較為罕見（上一幅港島市區住宅用地為會德豐於2023年投得的堅尼地城西寧街地皮）。 考慮到地皮面積適中，周邊的新供應都被市場完全吸納，樓市亦慢慢從低位反彈，加上市場由新供應作主導已經是不爭的事實，預料發展商為增加香港島區為數不多既熟地，會積極入標競投。李雋傑對上述住宅用地估值為每平方呎樓面地價為約7,800港元，地皮總值約10.2億港元。

