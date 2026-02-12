金沙中國連續第二年榮膺「傑出僱主」認證

近半數員工服務逾十年 人資策略獲國際權威肯定 澳門2026年2月12日 /美通社/ -- 金沙中國有限公司連續第二年獲得全球人力資源戰略認證權威「傑出僱主調研機構」（Top Employer Institute）頒發「傑出僱主」認證。這是繼去年成為亞太區首家綜合度假村營運商、以及澳門首家旅遊服務企業榮獲此殊榮後，今年再度蟬聯，成為全球2,500家獲此認證的企業之一，充分彰顯公司具高度國際標準、卓越高效的人力資源策略。 今年，金沙中國在領導管理、人才招聘、工作環境、獎勵認可等200多項評審指標中，整體表現高於全球平均水平，足證了公司全方位的人資管理實力。而金沙中國為殘疾人士特設新職位的舉措，更被「傑出僱主調研機構」白皮書列為最佳實踐案例，同時體現了公司對推動多元共融的社會責任之長期承諾。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「金沙中國連續兩年獲得國際權威『傑出僱主』認證，是對公司人才策略與企業文化的高度肯定，也印證了我們長期秉持『以人為本、人才建澳』的堅定承諾。團隊成員是公司最寶貴的資產，而成為盡職盡責的僱主，亦是集團核心指導原則。我們一直為團隊提供良好工作環境，並開創多元嶄新舉措，助力員工在職涯與個人成長上不斷進步。我在此衷心感謝特區政府及社會各界的長期支持與同行，攜手以充實本澳複合型人才儲備為基礎，驅動綜合旅遊休閒業提質升級，同時助力澳門多元產業拓展。我們將繼續積極培養更多高質量人才，為澳門經濟多元發展注入持久動能。」

作為澳門最大私營僱主，金沙中國擁有近28,000 名員工，並聚焦「引才、育才、留才」三大核心，全方位培育行業人才。為此，公司持續推出多項嶄新、與時俱進的人力資源政策。在引才方面，公司積極發揮多元業務優勢，至今在會議展覽、酒店餐飲、娛樂表演、零售業務及體育項目等領域創造逾1,400個多元工種，累計為本澳居民提供超過90,000個就業機會；去年更首次推出「遠離通宵」的酒店前台服務職位，吸引更多本澳青年投身旅遊酒店行業。 為更好裝備人才，公司設有十多項精英培育計劃，並深耕金沙中國學院旗下八所專業學院的課程，去年更推出「金沙中國領導人才培育計劃」、「AI技能提升計劃」等全新職業技能培訓，進一步提升團隊成員的核心競爭力。同時，公司重視員工的福祉及身心健康發展，去年為新生兒父母的員工新增最多6日有薪「育兒陪護假」及「育兒支援更」，進一步營造家庭友善職場；更引入結合人工智能的健康檢測工具，協助員工及早辨識健康風險。

截至2025年底，逾14,000名金沙中國團隊成員服務公司十年或以上，佔團隊成員總數近一半，反映公司企業文化成功獲員工充分認同。 在2025年，金沙中國亦獲32個國際及地區性人力資源領域奬項肯定，包括「2025年第五屆全國人力資源創新大賽」兩項大奬 ，以及香港特別行政區及新加坡「員工體驗大獎2025」十一項大獎等，足證公司的人才培育舉措取得顯著成效。 關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。 傳媒查詢：

金沙中國有限公司 – 企業傳訊部

胡美寶

電話：+853 8118 2268

電郵：[email protected] 鄭文軒

電話：+853 8118 2054

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302686172.html