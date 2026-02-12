利華控股呈報2025全年財務業績

有關利華控股

利華控股於香港聯交所上市（香港交易所：1346），為全球領先服裝生產平台，服務Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及Aimé Leon Dore等高端當代及設計師品牌，以及始祖鳥、哥倫比亞運動服裝公司、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg等運動及功能性服裝品牌，業務亦涉獵數位原生品牌及平台，如Mizzen+ Main及Bonobos。



我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原料採購、生產、品質控制及物流。我們創新、模組化的多國平台能高效處理多樣化、小批量訂單，有效降低庫存過剩與缺貨問題。此靈活的運作模式奠基於數十年以來與全球最優質且最講究的品牌合作而積累的豐富技術知識。我們透過遍佈越南、中國、印尼、孟加拉、柬埔寨、斯里蘭卡、印度及泰國等八個國家、逾150家工廠的網絡，為175個品牌提供生產支持。作為獲認證的B Corp，利華控股始終致力於服裝生產領域成為環境、社會及管治領導者。



請瀏覽 www.leverstyle.com了解更多詳情。

