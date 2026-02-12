利華控股呈報2025全年財務業績

2025全年財務業績概要
2025整個年度，利華控股錄得收益200.2百萬美元（較上個年度減少10.2%）及純利15.9百萬美元（較2024年減少7.4%）。集團淨利率亦創下7.9%新高，毛利率維持在28.5%水平。此外，集團再度錄得零負債，2025年度末淨現金達創紀錄的41.5百萬美元。
利華控股執行主席司徒志仁表示：「年內特朗普政府的「解放日」關稅政策令行業備受衝擊，我們主動縮減業務規模，保障當前及未來財務穩健。2025呈報期收益為200.2百萬美元，較上個年度下降10.2%。這是由於對2024年前兩大客戶實施嚴格的信用風險管控，而非市場需求整體疲軟所致。」
司徒先生補充道：「在關稅背景下，我們仍實現創紀錄的淨利率，且除2024年前兩大客戶外，其他客戶業務均錄得增長，彰顯集團靈活、輕資產商業模式的強大韌性。」
談及利華控股2025年的外延增長策略，司徒先生表示：「我們將更多精力專注於併購，藉此推動集團業務增長。2025年12月，我們宣佈迄今為止最大收購項目，即收購澳洲運動服裝供應商Active Apparel Group（「AAG」）的部分資產及業務。AAG主要生產高爾夫球衫、跑步短褲及瑜伽褲等產品。這是公司自2019年首次公開發售以來第七次收購，將進一步增強我們在運動服飾領域的實力，可望極大促進集團業務增長。按照過往六次收購的慣例，是次收購僅涉及AAG業務而不包括其工廠，旨在保障我們的輕資產商業模式......儘管經濟形勢嚴峻，通過於2025年末完成AAG收購，為2026年業務增長奠定基礎。」
未來展望
未來前景方面，司徒認為：「美國對服裝生產國的關稅已普遍降至20%區間，但美國經濟仍面臨......零售業破產浪潮加劇，對眾多品牌及供應鏈造成連鎖影響。」
「儘管面對上述種種利淡因素，憑藉輕資產模式持久帶來的競爭優勢......我們有信心再次領跑業界。我們繼續挖掘其他戰略併購機會，以進一步增強產品類別組合、擴大生產基地版圖及拓展業務規模，形成協同效應及提升營運槓桿......在美國關稅政策衝擊下，全球市況短期內難見和緩，我們預期將會有更多估值合理的併購機會。」
數字化及平台化
執行主席司徒志仁表示，利華控股已「開啟數字化新階段」，藉助自動化與AI技術，實現「工廠發票全流程自動化處理」及「自動讀取訂單及技術規格」，「將部分常規工作的耗用時間縮減90%」。
平台化方面，司徒表示利華控股正「轉型至能自動計算成本並數字化匹配每筆訂單的最佳廠方的數字雙向市場平台須經歷漫長道路。」，並強調「現已取得初步成效，吸引超過35家工廠入駐平台......」
請瀏覽香港交易所網站了解更多詳情：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0212/2026021200300_c.pdf
https://www.leverstyle.com/en/home/
https://www.linkedin.com/company/lever-style-inc./
https://www.facebook.com/leverstyleofficial
https://www.instagram.com/leverstyle/
https://www.youtube.com/channel/UC2xFoI4FpTh5SOU6O63nNUQ
- 美國關稅於二零二五年重創產業；
- 二零二五年收益：達200.2百萬美元，減幅為10.2%，同時積極縮減二零
- 儘管收益出現下降10.2%，淨利潤率創新高，達7.9%
- 零負債狀態下現金結餘創下41.5百萬美元歷史新高；
- 收購運動服裝製造商AAG的業務，使本集團在二零二六年具備增長優勢；
- 數字化及平台化取得初步成效，有助提升未來競爭力及盈利能力
- 儘管純利減少7.4%，末期股息仍維持每股7.0港仙。
2025整個年度，利華控股錄得收益200.2百萬美元（較上個年度減少10.2%）及純利15.9百萬美元（較2024年減少7.4%）。集團淨利率亦創下7.9%新高，毛利率維持在28.5%水平。此外，集團再度錄得零負債，2025年度末淨現金達創紀錄的41.5百萬美元。
利華控股執行主席司徒志仁表示：「年內特朗普政府的「解放日」關稅政策令行業備受衝擊，我們主動縮減業務規模，保障當前及未來財務穩健。2025呈報期收益為200.2百萬美元，較上個年度下降10.2%。這是由於對2024年前兩大客戶實施嚴格的信用風險管控，而非市場需求整體疲軟所致。」
司徒先生補充道：「在關稅背景下，我們仍實現創紀錄的淨利率，且除2024年前兩大客戶外，其他客戶業務均錄得增長，彰顯集團靈活、輕資產商業模式的強大韌性。」
談及利華控股2025年的外延增長策略，司徒先生表示：「我們將更多精力專注於併購，藉此推動集團業務增長。2025年12月，我們宣佈迄今為止最大收購項目，即收購澳洲運動服裝供應商Active Apparel Group（「AAG」）的部分資產及業務。AAG主要生產高爾夫球衫、跑步短褲及瑜伽褲等產品。這是公司自2019年首次公開發售以來第七次收購，將進一步增強我們在運動服飾領域的實力，可望極大促進集團業務增長。按照過往六次收購的慣例，是次收購僅涉及AAG業務而不包括其工廠，旨在保障我們的輕資產商業模式......儘管經濟形勢嚴峻，通過於2025年末完成AAG收購，為2026年業務增長奠定基礎。」
未來展望
未來前景方面，司徒認為：「美國對服裝生產國的關稅已普遍降至20%區間，但美國經濟仍面臨......零售業破產浪潮加劇，對眾多品牌及供應鏈造成連鎖影響。」
「儘管面對上述種種利淡因素，憑藉輕資產模式持久帶來的競爭優勢......我們有信心再次領跑業界。我們繼續挖掘其他戰略併購機會，以進一步增強產品類別組合、擴大生產基地版圖及拓展業務規模，形成協同效應及提升營運槓桿......在美國關稅政策衝擊下，全球市況短期內難見和緩，我們預期將會有更多估值合理的併購機會。」
數字化及平台化
執行主席司徒志仁表示，利華控股已「開啟數字化新階段」，藉助自動化與AI技術，實現「工廠發票全流程自動化處理」及「自動讀取訂單及技術規格」，「將部分常規工作的耗用時間縮減90%」。
平台化方面，司徒表示利華控股正「轉型至能自動計算成本並數字化匹配每筆訂單的最佳廠方的數字雙向市場平台須經歷漫長道路。」，並強調「現已取得初步成效，吸引超過35家工廠入駐平台......」
請瀏覽香港交易所網站了解更多詳情：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0212/2026021200300_c.pdf
https://www.leverstyle.com/en/home/
https://www.linkedin.com/company/lever-style-inc./
https://www.facebook.com/leverstyleofficial
https://www.instagram.com/leverstyle/
https://www.youtube.com/channel/UC2xFoI4FpTh5SOU6O63nNUQ
有關利華控股
利華控股於香港聯交所上市（香港交易所：1346），為全球領先服裝生產平台，服務Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及Aimé Leon Dore等高端當代及設計師品牌，以及始祖鳥、哥倫比亞運動服裝公司、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg等運動及功能性服裝品牌，業務亦涉獵數位原生品牌及平台，如Mizzen+ Main及Bonobos。
我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原料採購、生產、品質控制及物流。我們創新、模組化的多國平台能高效處理多樣化、小批量訂單，有效降低庫存過剩與缺貨問題。此靈活的運作模式奠基於數十年以來與全球最優質且最講究的品牌合作而積累的豐富技術知識。我們透過遍佈越南、中國、印尼、孟加拉、柬埔寨、斯里蘭卡、印度及泰國等八個國家、逾150家工廠的網絡，為175個品牌提供生產支持。作為獲認證的B Corp，利華控股始終致力於服裝生產領域成為環境、社會及管治領導者。
請瀏覽www.leverstyle.com了解更多詳情。