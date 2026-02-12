Cregis 亮相 Consensus Hong Kong 2026：以企業級解決方案，定義數位資產營運新標準

香港 - 2026年2月12日 - 全球區塊鏈與加密產業的目光再度聚焦香港。在備受矚目的 Consensus 2026 大會現場，Cregis 以核心參展商身分亮相，憑藉其覆蓋支付、託管、錢包的全棧產品矩陣，成為大會期間機構客戶、合作夥伴與產業專家探討未來基礎設施範式的重要焦點。



核心產品亮相，構建完整企業級解決方案

位於主展區的 Cregis 展位（Booth 1808）於會期內持續成為互動熱點。團隊此次重點展示了四大核心基礎設施產品：加密支付引擎、數位資產商業營運套件、MPC 錢包基礎設施及企業級自託管解決方案。四者有機結合，形成從資金流動、安全儲存到精細化管理的完整閉環。



Cregis CTO Aaron 在現場交流中表示：

「我們觀察到，企業在採用數位資產時面臨的核心挑戰不再是單一的技術問題，而是一項系統性工程—如何將複雜的鏈上操作，無縫、安全且合規地融入既有業務流程。這正是 Cregis 致力於解決的：我們透過構建一個安全、靈活且以合規為優先的基礎設施層，將分散的技術挑戰，轉化為企業可輕鬆整合與管理的標準化方案。」



產業共識：合規與靈活成為關鍵需求

會議期間，Cregis 團隊與來自全球的金融機構、交易平台、資產管理公司及 Web3 原生專案進行了多場深度洽談。現場展示與實際案例顯示，市場對於同時滿足嚴格安全與監管要求，且具備高度客製化與營運效率的解決方案，需求極為迫切。



Aaron 進一步分享產業觀察指出：

「當前我們正處於一個關鍵轉折點，機構資金與主流應用正在加速進入，但基礎設施的成熟度，將決定這一進程是否能夠平穩推進。Cregis 的目標，正是成為機構客戶在這一轉折點上的可靠夥伴，透過技術消除不確定性，協助他們在關鍵時刻，穩健且自信地邁向下一階段。」



Cregis：不只是工具，更是策略賦能夥伴

Consensus Hong Kong 2026 不僅是產品的展示，更是 Cregis 企業級戰略定位的集中宣示。透過本次大會，Cregis 清晰地將自身定位升級為「企業級數位資產管理與營運的一站式解決方案提供商」。



Cregis 堅信，數位資產的未來在於企業級規模化採用。未來，Cregis 將持續以安全為基石、以合規為框架、以靈活產品為引擎，攜手全球創新者，共同構建更高效、更互聯、更可信的下一代資產營運生態。









