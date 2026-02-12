EX.IO 與 Plume 簽署戰略合作協議 共同加速推動香港機構級RWA採用

香港2026年2月12日 /美通社/ -- 全球領先的數字資產全鏈路解決方案企業 EXIO集團有限公司（「EX.IO」） 與領先的現實世界資產（RWA）網絡 Plume 欣然宣佈，雙方已正式簽署合作協議，將共同推動並加速亞洲地區（尤其是香港）機構級實體資產的採用與發展。 此次合作於香港 Consensus 大會期間正式宣布，旨在建立戰略框架，以令 Plume 旗下的專業 RWA 基礎設施與 EX.IO 受監管的交易生態系統充分結合。EX.IO 旗下香港持牌虛擬資產平台（VATP）EXIO Limited已建立完善、合規的數字資產基礎架構，並致力於推動合規 RWA 產品在香港上架。透過結合 Plume 旗下超過 200 個項目的強大網絡與 EXIO Limited 的合規交易及客戶服務能力，雙方將為機構資本參與鏈上資產提供可擴展的渠道。

合作重點領域 在此戰略合作框架下，雙方已簽署備忘錄（MOU），並已確定雙方在構建合規鏈上經濟生態過程中的三大合作方向： 基礎設施協同： 確保 Plume 的 RWA 產品層符合香港合規持牌虛擬資產平台要求的嚴格託管與安全標準。

市場營銷推廣：EXIO Limited將運用於香港本地的良好政策與媒體層面關係，與Plume合作推動優質RWA產品上架並精準推廣，以促進產品知名度、最大化營銷效果。

機構通道建設： 打通「沙盒到商業化」的順暢通路，讓全球合資格RWA資產發行方能以完全合規的方式觸達專業投資者。

隨著雙方於 Consensus 期間正式簽署合作協議，兩家公司將於 2 月、 3 月乃至未來緊密合作，專注於技術整合與市場準備工作，以加速構建未來資產部署的基礎設施，符合最高的資本效率與監管要求，為後續的大規模RWA上鏈奠定基礎。 EX.IO 聯合創辦人兼行政總裁吳晨女士表示：「與 Plume 的合作是 EX.IO 打通傳統金融與Web3世界的重要一步。目前，EXIO Limited 已在香港上架多項由股票基金及黃金支持的代幣化產品，並計劃在未來數月上架逾十款代幣化產品。藉此合作，我們希望協助高品質的 RWA 項目以一個安全、透明、並符合法規要求的姿態進入香港市場。我們相信，這次合作是推動合規代幣化金融邁向新階段的重要里程碑，同時也將進一步鞏固香港作為全球領先數字資產與金融科技樞紐的地位。」

Plume 首席策略官 Shukyee Ma 表示：「這次合作展現了RWA正從探索階段邁向真正的機構化應用。我們期望透過與 EX.IO 的合作，將 Plume 旗下 RWA 生態的創新速度與深度，與合規交易所在市場上所獲得的認可度結合，為香港打造新一代合規且高效的資本市場基礎設施。」 關於 Plume

Plume 是領先的實體資產（RWA）網絡，透過其原生基礎設施協助資產發行方與機構在鏈上部署與管理資產，並透過核心收益協議 Nest 實現資產增值。Plume 擁有 RWA 領域中最大活躍錢包群與超過 200 個項目，正引領下一代鏈上資本市場的快速增長。了解更多：https://plume.org/

關於EX.IO EXIO集團有限公司（EXIO Group Limited）是一家全球領先的Web3交易所集團，致力於連接傳統金融（Web2）與區塊鏈金融（Web3）生態，為客戶提供創新、合規且安全的金融解決方案。集團總部位於香港，並通過多家子公司開展業務，其中包括 EXIO Limited ——一家受香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）監管的合規虛擬資產交易平台（VATP），以及 EXIO FZCO ——目前正在申請由迪拜虛擬資產監管局（VARA）監管的虛擬資產服務商（VASP）牌照。了解更多： https://www.ex.io