首台臨床成功！元化智能攜HX自研機械臂骨科手術機器人突圍高端醫療裝備賽道

香港2026年2月12日 /美通社/ -- 2月11日，元化智能科技（深圳）有限公司（以下簡稱「元化智能」）100%自研的HX自研機械臂骨科手術機器人在四川大學華西醫院完成首例臨床應用。 這一里程碑式成果，標誌著國產高端手術機器人在核心執行部件全鏈自研領域成功通過頂級醫療機構的臨床驗證，為元化智能領跑中國智造高端專科醫療裝備賽道注入了新動能，也再次印證了國產替代的廣闊前景。 全鏈自研鑄硬核利器 技術突破築自主可控之路 2018年成立於深圳的元化智能，定位於高端專科智能醫療裝備的研發與智造，是國內唯一實現骨科手術機器人全核心部件自研的企業。公司自創立起即以國產替代為目標，堅持自主技術路線，成功打破高端手術機器人核心部件的國際壟斷，破解了行業長期依賴進口的「卡脖子」難題。

旗下全資子公司「骨聖元化機器人（深圳）有限公司」歷經兩年技術攻關，研發出全國首款面向骨科手術應用場景、100%自研的HX自研機械臂骨科手術機器人。這款「中國造」利器突破了高精度零重力補償、柔順控制、觸覺反饋等關鍵技術，標誌著國產高端手術機器人的核心執行部件，已實現全鏈條自主可控的歷史性跨越。 基於醫工融合理念，HX自研機械臂骨科手術機器人實現了「如身使臂，如臂使指」的人機協同手術體驗。憑藉零卡頓、零延遲、零偏移、零誤差的穩定表現，大幅提升手術效率與精準度；而其基於國人解剖數據庫深度開發的底層架構，則從源頭保障了臨床適配性與醫療數據安全。

元化智能董事長李艾俐表示，HX自研機械臂骨科手術機器人精準契合了基層及偏遠地區的醫療需求。其穩定、精準、易操作的特點，不僅有效降低了高端設備的使用門檻，緩解了基層醫生的操作難題，也彌補了如西藏等地區專家資源不足的短板。這一產品為促進醫療資源均衡佈局提供了切實可行的國產技術方案，更開拓了國產高端手術機器人在基層市場的廣闊應用空間。 多科佈局築牢全週期生態 高難度臨床驗證夯實核心價值 以HX自研機械臂骨科手術機器人、錕鋙®五合一全骨科手術機器人等核心產品為牽引，元化智能已形成以全骨科手術輔助機器人為龍頭、覆蓋骨科、消化科、婦產科及血透中心等多科室的先進專科醫療手術機器人產品矩陣，並成功構建起從術前規劃、術中導航、耗材配套到術後康復的全週期產品生態，實現高端專科醫療裝備一體化解決方案的全面佈局。

2025年，元化智能累計取得12項國家藥品監督管理局（NMPA）註冊認證，覆蓋四大產品板塊，研發轉化能力持續顯現。 目前，元化智能產品的臨床價值已在多場景下獲得驗證。其錕鋙®全骨科手術機器人曾助力香港醫療機構完成全球首例複雜髖關節置換機器人手術；而此次HX自研機械臂骨科手術機器人在四川大學華西醫院完成的首例臨床應用，則進一步將公司核心產品的臨床驗證推向新高度，並為產品規模化應用積累關鍵真實世界數據。 商業化層面，元化智能正加速推進產品的國際化進程，已相繼在巴西、印尼、泰國、馬來西亞等國家取得產品註冊許可，完成東南亞、南美等重點區域的市場准入，成為少數實現國產高端手術機器人出海的企業之一。

政策賽道雙重賦能 硬核實力開啟高端突圍新篇 人口老齡化趨勢持續加深，疊加基層醫療精準化升級、醫療資源均衡化佈局等政策導向，正有力推動高端專科手術機器人市場空間持續擴容。與此同時，國內高端專科醫療裝備市場長期由國際巨頭主導，國產替代空間巨大。元化智能作為骨科手術機器人全核心部件自研的標桿企業，有望充分享受行業需求增長與國產替代加速的雙重紅利。 憑藉突出的技術創新能力，元化智能已連續兩年獲國家級權威認可：2024年、2025年分別憑藉錕鋙®全骨科手術機器人、智能骨腫瘤手術輔助導航定位系統，獲評國家人工智能醫療器械創新任務「揭榜優勝單位」，持續技術攻關能力得到國家級肯定。與此同時，元化智能也是首個與國家臨床中心合作並取得關節手術機器人創新通道註冊證的團隊，體系化佈局與持續創新能力已獲得行業廣泛認可。

作為國內唯一實現骨科手術機器人全核心部件自研的企業，元化智能正以HX自研機械臂的臨床成功為新起點，依託難以複製的全鏈技術壁壘、多科室全週期的產品生態，以及穩步推進的國際化商業佈局，在政策與賽道的雙重賦能下，持續加大研發投入、完善產品矩陣、提速全球化進程。以硬核的中國智造持續突破高端醫療裝備賽道，元化智能正推動中國高端醫療裝備從本土標桿走向全球舞台。