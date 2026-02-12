Cango Inc. 完成1,050萬美元股權投資並獲得額外6,500萬美元股權投資

德州達拉斯2026年2月12日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日宣布，已正式完成先前公布向Enduring Wealth Capital Limited （「EWCL」）進行的1,050萬美元股權投資案，並與公司董事長Xin Jin先生及董事Chang-Wei Chiu先生全資持有的實體簽訂最終協議，約定該等實體將向公司進行總額達6,500萬美元的股權投資。

根據此前公告，公司於2025年12月29日與EWCL簽署投資協議，近期已按每股1.50美元的價格向EWCL發行700萬股B類普通股，並每股附帶20票投票權（「B類股投資」）。本次交易完成後，EWCL對公司已發行普通股總數的實益所有權由約2.81%增至約4.71%，其投票權佔總投票權比例亦由約36.68%提升至49.71%。