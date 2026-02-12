AirAsia X 開辦吉隆坡經巴林飛往倫敦的航線以進軍全球市場，並確立巴林為首個連接歐洲的策略樞紐

巴林麥納麥2026年2月12日 /美通社/ -- AirAsiaX (AAX) Berhad 今天在巴林舉行記者會，宣佈開通兩條期待已久的國際航線，連接吉隆坡與巴林，再延伸至倫敦格域機場 (KUL-BAH-LGW)，為其全球擴展策略立下重要里程碑。 巴林—倫敦航段將成為 AAX 的第二條第五航權航線，標誌着該航空公司業務版圖由亞洲拓展至全球平價旅遊市場。 這些策略航線將於 2026 年 6 月 26 日開通，令巴林成為 AAX 首個全球樞紐，進一步鞏固其作為東南亞、中東及歐洲重要連接點的地位。 KUL-BAH-LGW 航線充分利用巴林的戰略地理位置及航空基礎設施，構建一條以中轉流量及夥伴合作機會為核心的多航段航線。

Capital A 行政總裁兼 AAX 顧問 Tony Fernandes 表示：「這是 AAX 邁向新階段的關鍵一步。 巴林成為我們的策略航空樞紐，讓我們更暢順地連接亞洲與中東、歐洲，更為未來增長建構穩固而靈活的平台。 此合作夥伴關係惠及的不僅是航空公司，更強化整個航空生態系統，令 Capital A 旗下的貨運及維護、維修與營運 (MRO) 等業務可隨 AAX 同步拓展。 Teleport 首班航班今天抵達巴林，標誌着重大突破；該公司早前集資 5,000 萬美元，此舉勢將鞏固巴林王國作為區域航空與物流樞紐的關鍵地位。 放眼未來，我們會與機場、旅遊機構及業界持份者加深合作，以開發新的需求廊道。 我們正建構兼顧連繫網絡、商業效益與營運穩健發展的增長動力，同時堅守我們提供實惠長途旅遊的價值主張。」

巴林王國財政與國民經濟大臣 Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa 閣下稱：「與 AirAsia X 簽訂此協議是策略決定，體現巴林作為經濟合作夥伴的優勢，以及其作為區域與全球連繫樞紐的地位。 是次投資將令巴林作為東南亞、中東及歐洲關鍵門戶的地位更加穩固，並締造具體可見的經濟成果。 此舉將直接創造航空營運相關職位，並為旅遊、物流、酒店及其他相關行業帶來更廣泛的機遇。 同樣重要的是，這將支持巴林人在這個不斷演變與增長的全球產業中，實現技能提升及長期的職業發展。 我們很榮幸歡迎 AirAsia X 成為 TeamBahrain 的一員。」

隨着新航線開辦，AirAsia X 繼續拓展其全球超過 150 個目的地的航線網絡，並結合低成本營運效率、策略聯盟及樞紐連繫，重塑其短途及長途旅遊模式，進一步體現其成為真正環球航空公司的宏願。 AirAsia X 已把吉隆坡定為主要樞紐，每週提供近 2,000 班航班，連繫 23 個亞洲國家共 95 個目的地，航點遍及越南、斯里蘭卡、澳洲及日本等地。 KUL-BAH-LGW 新航線採用 AAX 的 A330 機隊，進一步便利來自澳洲、印尼、越南及其他重點市場的旅客，為前往巴林及倫敦創造更實惠便捷的途徑。

