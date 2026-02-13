親臨森美術館六本木交叉點2025展覽，體驗日本當代藝術

東京2026年2月12日 /美通社/ -- 位於東京六本木新城53層的森美術館，再次舉辦三年一度的「六本木交叉口」展覽，全面呈現日本當代藝術生態與新興社會思潮。本屆展覽名為「六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的」，以「時間」為主題，集結21組藝術家與團體，既有活躍於日本本土的創作者，也包括那些根植日本卻揚名海外的藝術力量。展覽實現完整雙語呈現，並推出支持約20種語言的AI語音導覽試用版，場內允許拍攝。
和田禮治郎《MITTAG》2025年 玻璃、黃銅、青銅、白蘭地 238 × 212 × 79 厘米 制作支持/圖片提供：SCAI THE BATHHOUSE，東京，展覽現場：「六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的」，東京森美術館，2025-2026年度 攝影：竹久直樹 圖片提供：東京森美術館
六本木交叉口2025展覽的主要亮點
1. 神秘AI氣泡裝置《The Moon Underwater》（A.A.Murakami）
該作品喚起了日本獨有的瞬時之美，包括夜空明月和飄落櫻花。
2. 《Subway Exit》（ZUGAKOUSAKU & KURIEITO），高達250米！
幽默與沖擊力並存，堪稱本屆展覽一大亮點。
3. 和田禮治郎《MITTAG》：琥珀色的東京風景，獨一無二的視角。
玻璃夾層中灌注白蘭地的巨幅雕塑作品。透過這一獨特視角眺望東京。
除上述亮點外，從傳統工藝到人工智能，本屆展覽還呈現更多激發思考的多元作品。
展覽名稱：六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的
時間：2025年12月3日（周三）至2026年3月29日（周日）
場地：森美術館
詳情請訪問森美術館官方網站：www.mori.art.museum
關於森美術館
森美術館於2003年開館，致力於成為具有國際影響力的當代藝術博物館，也是東京六本木新城作為「城市文化心髒」的象征。該館秉持全球視野，持續呈現來自世界各地的先鋒視覺藝術、建築、設計及其他創意實踐，並以一貫關注當代性與國際性的獨特視角加以詮釋。作為日本及亞太地區當代藝術的核心陣地，森美術館通過聚焦區域藝術生態、解讀多元文化背景，並將新興潮流置於更廣闊的全球語境中加以定位，發揮著尤為重要的作用。與此同時，美術館始終踐行「藝術 + 生活」的理念，致力於推動藝術融入社會生活的方方面面，助力構建豐饒、靈動且充滿活力的理想社會。
