親臨森美術館六本木交叉點2025展覽，體驗日本當代藝術

東京2026年2月12日 /美通社/ -- 位於東京六本木新城53層的森美術館，再次舉辦三年一度的「六本木交叉口」展覽，全面呈現日本當代藝術生態與新興社會思潮。本屆展覽名為「六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的」，以「時間」為主題，集結21組藝術家與團體，既有活躍於日本本土的創作者，也包括那些根植日本卻揚名海外的藝術力量。展覽實現完整雙語呈現，並推出支持約20種語言的AI語音導覽試用版，場內允許拍攝。

和田禮治郎《MITTAG》2025年 玻璃、黃銅、青銅、白蘭地 238 × 212 × 79 厘米 制作支持/圖片提供：SCAI THE BATHHOUSE，東京，展覽現場：「六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的」，東京森美術館，2025-2026年度 攝影：竹久直樹 圖片提供：東京森美術館