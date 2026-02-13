健永生技公司報告臨床驗證和商業化嘗試轉型期成果：二期臨床試驗數據聚焦於MCS-8 在腫瘤預防和代謝健康領域雙重治療潛力，同時公司策略進軍亞洲市場

對近期重要成果的全面回顧表明，在前列腺癌預防方面具有潛在的效益，發現了新的脂質調節特性，並且在韓國和越南成功開展了高價值的商業合作。 新北市2026年2月13日 /美通社/ -- 健永生技股份有限公司（納斯達克股票代碼：MENS）（以下簡稱「本公司」或「健永生技」）今日發布了一項企業策略更新報告。這份回顧報告總結了一個關鍵時期，其中包括其主要候選藥物 MCS-8 的二期臨床試驗順利完成，同時該公司也積極嘗試在亞洲主要市場進行商業推廣。公司認為，腫瘤學方面的正面結果與意外的代謝益處的結合有可能降低了其產品線的風險，並使健永生技在前列腺癌的預防醫學領域處於前沿位置。

釋放 MCS-8 的「雙重作用」潛能：腫瘤預防醫學與代謝健康的結合 該公司近期在完成其針對 MCS-8 的第二階段隨機、安慰劑對照試驗後，取得了重要的階段性成果。該試驗在台灣的 20 家醫療中心共招募了超過 700 名攝護腺癌高風險患者。根據先前的揭露，該研究的主要療效分析顯示，與安慰劑組相比，MCS-8 組前列腺癌的總體發病率降低了 27.3%。數據也顯示高風險前列腺癌（總格里森評分≥7）的發生率降低了 17.1%。這項發現具有重要的臨床意義，因為高風險惡性腫瘤是前列腺癌死亡的主要原因，而過去的化學預防藥物往往難以在這一特定人群中擁有安全性或有效性的表現。

進一步的病理分層分析顯示，陽性切片樣本的比例降低了 35.2%，這些樣本內的癌性區域面積減少了 24.4%。這些指標表明，MCS-8 對腫瘤負荷和疾病進展產生了臨床意義的生物學影響，有可能成為目前「主動監測」標準的更優替代方案。因為「主動監測」標準會給等待疾病進展的患者帶來焦慮的心理負擔。 除了在預防癌症方面的效果之外，第二階段的數據還揭示了其在代謝調節方面的潛在顯著輔助治療效果。在 2026 年 1 月發表的結果中，接受 MCS-8 治療兩年的患者總膽固醇水平呈現出統計學意義上的顯著降低（P = 0.036）。該研究還強調了一種有利的脂質調節趨勢，其中 MCS-8 組的三酸甘油酯（P = 0.05）和低密度脂蛋白（P = 0.018）水平降低，高密度脂蛋白水平則顯著升高（P = 0.003），且維持空腹血糖穩定。相較之下，安慰劑組的空腹血糖則出現了統計學意義上的顯著增加（P = 0.022）。

從科學角度來看，代謝症候群（其特徵為血脂異常和高血糖）與攝護腺癌發生之間的關聯在腫瘤學文獻中已有充分的記載。 MCS-8 能夠同時降低癌症發生率並改善血脂狀況，這表明其可能具有協同作用機制，該機制旨在針對經常促進腫瘤生長的代謝失調進行幹預。這種「雙重作用」能力支持了公司對擴大 MCS-8 適應症（包括動脈硬化和心血管疾病管理）的策略評估。 安全性概況及細胞保護指標 長期安全性仍是預防性療法進入市場的首要障礙。二期臨床試驗提供了重要指徵，顯示 MCS-8 在兩年的使用期內具有良好的安全性。沒有出現與該藥物相關的嚴重不良事件，且未觀察到對血壓、肝臟或腎臟功能的負面影響。

值得注意的是，對乳酸脫氫酶（LDH）的分析（一種在體內廣泛存在的酶，常被用作評估組織損傷和細胞壞死的臨床指標）進一步證實了其安全性。在試驗期間，安慰劑組的血清 LDH 水平呈現出具有統計意義的顯著上升（P = 0.024），這可能表明該高風險老年群體本身就存在基線水平的細胞壓力或更新現象。相反，MCS-8 組未出現這種升高。治療組中 LDH 水平的穩定性可作為細胞保護的生物標記物，進一步證實了 MCS-8 不會誘導細胞毒性這一假設，這也是一種旨在長期預防使用的藥物的關鍵區別特徵。

透過亞洲策略夥伴關係（非約束性）加速商業化進程 在臨床成功的同時，健永生技也實施了其透過區域聯合商業化來實現產品管線商業化的策略。 2025 年末，該公司與一家知名的韓國製藥公司正式簽署了非約束性意向書（LOI），以評估對 MCS-2 的獨家授權事宜。作為一家為綜合醫院和診所提供服務的知名供應商，該合作夥伴具備了應對韓國複雜監管環境和報銷系統的必要條件。 隨後，該公司透過與越南胡志明市的一家專業製藥分銷商簽訂合作備忘錄（MOU）的方式，將公司商業化拓展到了東南亞地區。根據該協議，公司將進行盡職調查，以確定 MCS-2 在越南的監管和商業推廣路徑。越南市場的特點是人口老化速度加快以及對泌尿科治療藥物的需求不斷增加。

管理階層評述 「我們相信過去的一年讓健永生技公司從一個處於開發階段的企業轉變為一家擁有經過臨床驗證、多適應症資產的公司。」健永生技公司董事長兼首席執行官郭富鳳表示:「MCS-8的二期試驗數據尤其令人振奮，因為它解決了老年男性群體中最為普遍的兩個健康問題：前列腺癌風險和代謝健康問題 透過臨床試驗指出了我們能夠潛在降低前列腺癌發病率同時改善血脂狀況，為未來開展的全球臨床三期試驗奠定了堅實的科學基礎。 截至目前，MCS-2 和 MCS-8 仍為研究性新藥候選產品，尚未在任何司法管轄區取得商業使用許可。健永生技公司將遵守適用的監管揭露義務，並及時、準確、完整地更新重大進展。

