Michter's 將推出 Celebration Sour Mash----酒廠系列中最稀有的威士忌

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 表示：「每一次推出的 Michter's Celebration 都真正獨一無二，無可複製。 這款非凡威士忌猶如一場歷經數十年醞釀而成的交響樂，由陳釀大師 Andrea Wilson 與首席釀酒師 Dan McKee 精心操刀， 他們共同細緻監督陳釀與調配過程，甄選這七款原酒，不僅因為每款酒所展現的卓越個性，更因深信它們融合後，將成就一款極致出眾的威士忌，其整體風味遠勝各自單獨呈現時的總和。 這款威士忌體現了耐心、精準與深厚專業，匯聚成一次難以忘懷的品飲體驗。」

談及此版本背後的匠心藝術，Michter's 陳釀大師 Andrea Wilson 表示：「能參與打造 Celebration 威士忌是一項莫大的榮幸。 這關乎尊重威士忌陳釀至完美時刻的藝術，而非拘泥於某個特定年份；將多款原酒巧妙調配，締造出超越任何單一酒桶之美的風味；並追求那種獨特至極、能散發詩意優雅氣質的作品。 最終呈現的是一款兼具迷人層次、鮮明格調與深邃底蘊的威士忌，彷彿迴響著美國威士忌傳承不息的經典底蘊。」

每瓶 2025 年版 Celebration Sour Mash 威士忌均以專屬禮盒呈現，內附由 Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 親筆簽署的信函。 McKee 表示：「這是我擔任首席釀酒師期間的第三版 Michter's Celebration，每次推出的版本都獨一無二。 我非常自豪能親自為此版本甄選酒桶。 2025 年版 Celebration 融合來自七桶卓越原酒，其中最年輕的原酒已陳釀逾 12 年，最年長的則超過 30 年。 最陳年的酒桶恰到好處地賦予橡木氣息，同時為調和中的其他黑麥與波本原酒保留細膩層次與表現空間，令人讚嘆不已。」