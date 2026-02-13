Guidepoint 推出 Guidepoint360 流動應用程式，隨時按需提供人工智能驅動的研究

全新流動平台打破日數界限，以小時為單位，將機構級智慧送達各類決策場所。

紐約2026年2月13日 /美通社/ -- 實時專家智慧平台 Guidepoint 今天發佈 Guidepoint360 流動應用程式，將其人工智能研究方案延伸至流動裝置。 此應用程式專為分秒必爭、決策重大的團隊度身打造，讓機構投資者、顧問公司及環球企業，無論身處任何工作場所皆可按需獲取專家情報。

Guidepoint360 將成熟可用的人工智能及專家洞察融入一體化工作流程中。 無論是籌備投資委員會、客戶會議，還是高層決策，用戶都可即時展開研究、追蹤項目進度，並整合專家意見。