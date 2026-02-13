華住集團推出全新漢庭快捷品牌推進漢庭酒店以將酒店業務定位為日常出行基礎設施的願景

上海2026年2月13日 /美通社/ -- 全球領先的酒店集團華住集團有限公司 (H World Group Limited) (NASDAQ: HTHT) (HK: 01179) 宣佈推出全新經濟型酒店品牌 漢庭快捷，旨在滿足不斷演變的出行需求，同時支持可擴展的輕資產發展模式。

作為旗艦品牌漢庭家族的延伸，漢庭快捷 進一步提升整體可及性及市場覆蓋範圍。漢庭快捷採用較低投資門檻、簡化建設標準及更靈活的選址與物業類型策略，實現更快速的拓展步伐，並進一步滲透至低線城市及價格敏感型市場，鞏固漢庭將優質住宿打造為日常出行基礎設施的願景。