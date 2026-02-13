音樂人Bad Bunny佩戴沙漠鑽石珠寶 閃耀第60屆超級盃中場表演

美國加州 - 2026年2月13日 - 第60屆超級盃（Super Bowl LX）最近在美國加州聖塔克拉拉隆重舉行，剛剛獲得第68屆格林美「年度專輯獎」的波多黎各音樂人Bad Bunny，領銜獻唱了備受矚目的超級盃中場表演。 除了精湛演出，其舞台造型亦成為焦點——他佩戴了一枚由設計師Marvin Douglas精心打造的以黃金鑲嵌、約2克拉的馬眼形蜜糖色沙漠鑽石耳釘，為這場全球矚目的盛事增添了璀璨的光芒。



音樂人Bad Bunny佩戴沙漠鑽石珠寶獻唱超級盃中場表演（圖片來源：Getty Images）

設計師Marvin Douglas從欖球形狀中汲取靈感，賦予這枚耳釘獨特的輪廓與紀念意義。 Douglas闡釋其創作理念時表示：「我希望為Bad Bunny創造一件極具個人風格且獨一無二的作品，使其能永遠紀念這場屬於他的閃耀舞台。 」



此次中場表演緊扣「愛與連結」的主題，巧妙融入許多溫馨情節。 其中，以天然鑽石訂婚戒指求婚及舉辦傳統家庭婚宴的情節，進一步昇華了表演，展現了天然鑽石所承載的深厚情感寓意。 正如每一顆歷經自然孕育的沙漠鑽石，蘊藏著大地獨特的能量與故事，在佩戴者與萬物間建立獨特連結。



近年來，沙漠鑽石在時尚界備受青睞，從英國時尚大獎、金球獎到剛剛落幕的格林美獎頒獎禮，沙漠鑽石已成為眾多國際明星在重要場合彰顯個性風格的選擇，以天然鑽石的永恒光芒，點亮每一個閃耀時刻。



