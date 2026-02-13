音樂人Bad Bunny佩戴沙漠鑽石珠寶 閃耀第60屆超級盃中場表演

美國加州 - 2026年2月13日 - 第60屆超級盃（Super Bowl LX）最近在美國加州聖塔克拉拉隆重舉行，剛剛獲得第68屆格林美「年度專輯獎」的波多黎各音樂人Bad Bunny，領銜獻唱了備受矚目的超級盃中場表演。 除了精湛演出，其舞台造型亦成為焦點——他佩戴了一枚由設計師Marvin Douglas精心打造的以黃金鑲嵌、約2克拉的馬眼形蜜糖色沙漠鑽石耳釘，為這場全球矚目的盛事增添了璀璨的光芒。
設計師Marvin Douglas從欖球形狀中汲取靈感，賦予這枚耳釘獨特的輪廓與紀念意義。 Douglas闡釋其創作理念時表示：「我希望為Bad Bunny創造一件極具個人風格且獨一無二的作品，使其能永遠紀念這場屬於他的閃耀舞台。 」
此次中場表演緊扣「愛與連結」的主題，巧妙融入許多溫馨情節。 其中，以天然鑽石訂婚戒指求婚及舉辦傳統家庭婚宴的情節，進一步昇華了表演，展現了天然鑽石所承載的深厚情感寓意。 正如每一顆歷經自然孕育的沙漠鑽石，蘊藏著大地獨特的能量與故事，在佩戴者與萬物間建立獨特連結。
近年來，沙漠鑽石在時尚界備受青睞，從英國時尚大獎、金球獎到剛剛落幕的格林美獎頒獎禮，沙漠鑽石已成為眾多國際明星在重要場合彰顯個性風格的選擇，以天然鑽石的永恒光芒，點亮每一個閃耀時刻。
關於De Beers集團
De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於「創守永恒」的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.debeersgroup.com。