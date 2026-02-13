茲曼尼（Giormani）訂造百張愛心梳化送宏福苑受災居民過新年

與居民同心重塑安穩的家 員工親筆祝福傳遞人情味香港 - 2026年2月13日 - 農曆新年將至，這本應是萬家燈火、歡慶團圓的時刻，大埔宏福苑早前遭受火災影響的家庭，面臨著居所受損與身心、情緒困擾的雙重考驗 。本地梳化品牌 茲曼尼（Giormani） 秉持著「重塑安穩居所」的初心，自1月起展開為期一個多月的送暖行動，於新春前夕將 100張特別訂造的愛心梳化 及 手寫慰問卡 悉數送抵居民家中，期望讓受影響家庭能在舒適的新居環境中，重拾家的溫暖與幸福感。
茲曼尼 (GIORMANI)，重塑「家」的安穩與舒適
對於中國人而言，農曆新年是整年最重要的節日。茲曼尼深諳企業回饋社區的責任，團隊親身探訪受災家庭，深入了解他們在重建家園時的需求 。
- 高品質訂造，傳遞依靠：每一張送出的梳化均以「安穩」與「舒適」為設計核心，選用親膚材料與溫暖色調，旨在為經歷巨變的居民提供溫馨的依靠 。
- 可持續設計，靈活適應：考慮到居民未來可能面臨的搬遷需求，這批梳化採用了可全拆件設計及可更換布套，方便搬運之餘也體現了珍惜資源的環保理念。
- 手寫慰問卡傳遞「人情味」：與居民、社區同心同德
茲曼尼 (GIORMANI) 與社區同行：長期社會責任承諾（CSR）
茲曼尼（GIORMANI）自1999年成立以來，一直致力於可持續發展與社區支援：
- 支援弱勢（YMCA）：合作進行布藝升級再造（Upcycling）計劃，為有需要的家庭提供就業機會。
- 青年發展（HKDI）：與香港知專設計學院合作，為年輕設計師提供實習與展覽平台。
- 綠色生活：透過「Second Home」梳化回收計劃，將翻新梳化轉贈或轉讓至有需要的基層 家庭或機構。
GIORMANI茲曼尼
茲曼尼（Giormani）成立於 1999 年，為香港本地家具品牌，專注設計及生產高品質訂造梳化，強調設計、舒適與手工工藝。品牌始終秉持「以人為本、品質為先」的核心理念，將原創設計、極致舒適與傳統手工工藝深度結合，致力於為顧客優化家居體驗。