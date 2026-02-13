茲曼尼（Giormani）訂造百張愛心梳化送宏福苑受災居民過新年

與居民同心重塑安穩的家 員工親筆祝福傳遞人情味

茲曼尼（GIORMANI）創辦人兼執行董事唐慕貞女士、全國政協委員、立法會議員（批發及零售界）兼自由黨主席邵家輝太平紳士，本月聯同慈善機構向宏福苑受影響居民送上訂製梳化及手寫慰問卡。

茲曼尼 (GIORMANI)，重塑「家」的安穩與舒適

：每一張送出的梳化均以「安穩」與「舒適」為設計核心，選用親膚材料與溫暖色調，旨在為經歷巨變的居民提供溫馨的依靠 。 可持續設計，靈活適應 ：考慮到居民未來可能面臨的搬遷需求，這批梳化採用了可全拆件設計及可更換布套，方便搬運之餘也體現了珍惜資源的環保理念。

：考慮到居民未來可能面臨的搬遷需求，這批梳化採用了可全拆件設計及可更換布套，方便搬運之餘也體現了珍惜資源的環保理念。 手寫慰問卡傳遞「人情味」：與居民、社區同心同德

茲曼尼 (GIORMANI) 與社區同行：長期社會責任承諾（CSR）

：合作進行布藝升級再造（Upcycling）計劃，為有需要的家庭提供就業機會。 青年發展（HKDI） ：與香港知專設計學院合作，為年輕設計師提供實習與展覽平台。

：與香港知專設計學院合作，為年輕設計師提供實習與展覽平台。 綠色生活：透過「Second Home」梳化回收計劃，將翻新梳化轉贈或轉讓至有需要的基層 家庭或機構。

香港 - 2026年2月13日 - 農曆新年將至，這本應是萬家燈火、歡慶團圓的時刻，大埔宏福苑早前遭受火災影響的家庭，面臨著居所受損與身心、情緒困擾的雙重考驗 。本地梳化品牌秉持著「重塑安穩居所」的初心，自1月起展開為期一個多月的送暖行動，於新春前夕將悉數送抵居民家中，期望讓受影響家庭能在舒適的新居環境中，重拾家的溫暖與幸福感。對於中國人而言，農曆新年是整年最重要的節日。茲曼尼深諳企業回饋社區的責任，團隊親身探訪受災家庭，深入了解他們在重建家園時的需求 。除了物質支援，茲曼尼（GIORMANI）更重視受災居民的心靈陪伴。品牌創辦人兼執行董事唐慕貞女士，本月聯同立法會議員邵家輝太平紳士及慈善機構，親自登門探訪並送上關懷 。為了讓這份溫暖更具厚度，品牌發起內部行動，鼓勵員工親筆撰寫慰問卡。每一張卡片都承載著員工的無盡鼓勵與祝福，藉此傳遞人與人之間的溫暖，與茲曼尼梳化的舒適感相輔相成，期望在農曆新年前夕，與居民同心同德，共同渡過難關並重塑家的感覺。茲曼尼（GIORMANI）自1999年成立以來，一直致力於可持續發展與社區支援：