AECOM 與城大能源及環境學院建立策略夥伴關係 攜手推動香港可持續發展與氣候韌性目標

香港 - 2026年2月13日 - 全球基礎設施領先企業AECOM與香港城市大學（城大）能源及環境學院（SEE）簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，致力結合頂尖學術研究與行業實戰經驗，加快推動香港可持續發展及氣候韌性方面的進程。
是次簽署儀式由香港氣候變化論壇（Hong Kong Climate Change Forum）創會主席潘樂陶博士擔任主禮嘉賓。合作內容涵蓋多項可持續發展、氣候適應及環境創新領域的聯合研究項目，並探討設立專屬的 AECOM–SEE 聯合實驗室，攜手推動氣候相關研究。此外，合作亦包括知識交流、創新與方案開發、能力建設項目、實習計劃及聯合學術指導，進一步加強學界與業界在研究方面的連繫。
AECOM 高級副總裁兼香港區負責人卓子然博士表示：「這次與城大能源及環境學院的戰略合作，是推動應對環境挑戰領域突破性方案的重要一步。透過結合城大卓越的科研能力，與我們在可持續基建的全球領先技術，以及包括綜合海岸管理、防洪策略及基於自然的解決方案（Nature-based solutions, NbS）的在地實戰經驗，我們可加速為香港打造具韌性、面向未來的解決方案。」
城大能源與環境學院院長Benjamin Horton教授表示：「通過與AECOM建立合作夥伴關係，不僅體現城大積極與業界領袖攜手，共同塑造可持續未來的堅定承諾，更有助於將研究成果轉化為實際解決方案。學術界與產業界的緊密合作，對於促進創新、實現規模化發展，以及提升社會韌性至關重要。大學涵蓋多元學科領域，是創新與合作的理想樞紐。我們期待與AECOM在內的業界夥伴緊密合作，共同推動可擴展的全球可持續發展方案。」
簽署儀式後，AECOM與城大能源及環境學院共同舉辦「氣候變化研討會」，促進學界、業界及政府之間的協作交流。研討會聚焦海岸韌性、可持續水資源管理及氣候風險披露等議題，探討應對香港特定環境挑戰的發展路徑。
研討會邀請多位來自政府、學界及業界的專家分享見解，包括：
政府及地產界：
- 陳維德先生，香港特別行政區政府發展局首席助理秘書長（工務）
- 黃錦星教授，金紫荊星章，太平紳士，無止橋慈善基金主席
- 鄭慧君女士，恒基兆業地產有限公司可持續發展項目經理
- Benjamin Horton 教授，院長
- 秋貞銀教授，助理教授
- 韓平教授，副教授
- 陳英健先生，亞洲區水務副總裁
- 廖俊傑先生，交通運輸（港口及海事）執行董事
- 吳鎮宇先生，環境執行董事
關於AECOM
AECOM 是全球基礎設施領域的領導者，致力於構築更美好的世界。作為一家以卓越信譽著稱的專業服務企業，我們憑藉深厚的技術專長，協助客戶應對水務、環境、能源、交通運輸及建築領域的各種複雜挑戰。我們的團隊與公營機構及私人企業緊密合作，為專案全生命週期——從諮詢、規劃、設計、工程到專案與施工管理——提供創新、永續且富有韌性的解決方案。AECOM 名列《財富》500強企業，在 2025財年的營收達到 161 億美元。歡迎瀏覽 AECOM | Hong Kong瞭解更多。
關於香港城市大學
香港城市大學（城大）連續兩年（2024年及2025年）獲評為「全球最國際化大學」，是一所年輕、創新且世界領先的國際化大學，致力追求卓越研究與專業教育。城大於主要大學排名位列全球百強，躋身亞洲前十。作為一所立足香港、面向全球的公帑資助大學，城大通過11所學院，以及多所涵蓋人工智能、生物醫學、計算科學，以及材料科學等多元領域的世界級研究中心，構建出充滿活力的跨學科協作平台。我們以推動可持續發展為使命，積極開創綠色未來，培養學生成為應對全球挑戰、推動社會進步的未來領袖。
如欲了解更多關於城大的資訊，請瀏覽：www.cityu.edu.hk。
關於香港城市大學能源及環境學院
城大是在香全港首間設立能源與環境學院的大學，透過引領突破性研究和與實際應用，彰顯大學致力積極於應對全球環境挑戰、問題和推動可持續發展的堅定決心的承諾。