AECOM 與城大能源及環境學院建立策略夥伴關係 攜手推動香港可持續發展與氣候韌性目標

香港 - 2026年2月13日 - 全球基礎設施領先企業AECOM與香港城市大學（城大）能源及環境學院（SEE）簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，致力結合頂尖學術研究與行業實戰經驗，加快推動香港可持續發展及氣候韌性方面的進程。



是次簽署儀式由香港氣候變化論壇（Hong Kong Climate Change Forum）創會主席潘樂陶博士擔任主禮嘉賓。合作內容涵蓋多項可持續發展、氣候適應及環境創新領域的聯合研究項目，並探討設立專屬的 AECOM–SEE 聯合實驗室，攜手推動氣候相關研究。此外，合作亦包括知識交流、創新與方案開發、能力建設項目、實習計劃及聯合學術指導，進一步加強學界與業界在研究方面的連繫。



AECOM 高級副總裁兼香港區負責人卓子然博士表示：「這次與城大能源及環境學院的戰略合作，是推動應對環境挑戰領域突破性方案的重要一步。透過結合城大卓越的科研能力，與我們在可持續基建的全球領先技術，以及包括綜合海岸管理、防洪策略及基於自然的解決方案（Nature-based solutions, NbS）的在地實戰經驗，我們可加速為香港打造具韌性、面向未來的解決方案。」



城大能源與環境學院院長Benjamin Horton教授表示：「通過與AECOM建立合作夥伴關係，不僅體現城大積極與業界領袖攜手，共同塑造可持續未來的堅定承諾，更有助於將研究成果轉化為實際解決方案。學術界與產業界的緊密合作，對於促進創新、實現規模化發展，以及提升社會韌性至關重要。大學涵蓋多元學科領域，是創新與合作的理想樞紐。我們期待與AECOM在內的業界夥伴緊密合作，共同推動可擴展的全球可持續發展方案。」



簽署儀式後，AECOM與城大能源及環境學院共同舉辦「氣候變化研討會」，促進學界、業界及政府之間的協作交流。研討會聚焦海岸韌性、可持續水資源管理及氣候風險披露等議題，探討應對香港特定環境挑戰的發展路徑。



研討會邀請多位來自政府、學界及業界的專家分享見解，包括：



政府及地產界：

