Omics Empower 香港實驗室正式推出 Xenium™ 原位空間轉錄組服務

香港2026年2月13日 /美通社/ -- Omics Empower 近日宣布，其位於香港科學園 6W 的香港實驗室現已正式提供 Xenium™ 原位空間轉錄組科研服務。該服務的推出，進一步拓展公司在空間生物學領域的技術能力，為香港及亞太地區研究人員提供本地化的高解析度原位空間轉錄組解決方案。

自 2025 年 7 月香港實驗室啟用以來，Omics Empower 持續在港提供本地化的單細胞測序與空間轉錄組服務，並可接收新鮮組織與細胞樣本進行單細胞測序。本地送樣與在地處理模式有助於縮短樣本處理週期，降低 RNA 降解風險並維持細胞活力，從而支持高品質單細胞數據的生成，同時提升專案溝通與執行效率。