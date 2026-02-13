馬躍新程神助攻 Belkin 賀歲精選配件登場

年節最佳助理 馬上滿電而歸

台北2026年2月13日 /美通社/ -- 火力全開迎新春，正是除舊布新、為生活升級的最佳時刻。全球消費性電子領導品牌 Belkin 陪伴消費者以「神馬都好」的氣勢開啟新程！不論是返鄉必備的抗噪耳機、居家美學的無線充電器，或是守護毛孩與隨身物品的 AirTag 防水保護套，Belkin 均提供全方位解決方案，滿足年節所需，讓好運「馬上到位」。

此外，新春期間 Belkin 三創門市更推出限量 250 份抽紅包活動，邀請消費者把滿滿好禮「馬載而歸」，開心迎接新年。