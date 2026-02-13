Sun Life永明調查：近半受訪者憂慮財富無法傳承至下一代 僅約一成人自信財富「交棒」無憂

- 約三成受訪港人最渴望將財富傳承至下一代；近半期望遺產能用於長遠財富增值；
- 但近半（44%）港人憂慮財富無法延續至後代；逾六成高淨值受訪者1（64%）更憂慮資產可能成為家庭紛爭的導火線；
- 港人對財富傳承的準備程度明顯不足，僅 12%相信自己已「做足功課」，近七成（66%）更未曾就傳承規劃尋求專業意見。
香港 - 2026年2月13日 - Sun Life永明最新調查「薪火相傳：構建亞洲長遠財富傳承」2發現，財富延續是港人最重視的傳承目標，近三分之一（32%）受訪者表示，他們最渴望能將財富傳承至下一代。然而卻有近半（44%）受訪者憂慮財富無法延續至下一代，反映港人對財富的傳承準備不足，而他們對專業財富傳承規劃及相關財務知識的需求亦見殷切。
港人在傳承規劃中尤其重視財富傳承，然而隨著人均壽命延長，意味著財富傳承的週期更長，過程中需要面對金融市場波動，乃至家庭結構變化等潛在挑戰，財富延續因此備受威脅。及早制定傳承規劃，有助家庭未雨綢繆，確保財富和資產能世代相傳。
傳承規劃被視為成就財務穩健與家族未來的基石
調查顯示，港人對傳承規劃的考量較為務實，主要圍繞著保障當下、成就未來與家庭和睦三大核心。
當問及傳承規劃的重要性時，六成半（65%）香港受訪者認為「保障家庭財務穩健」 為財富傳承規劃最關鍵因素，其次是「儲備充足財富傳予下一代 」（52%），以及「制定清晰的遺產分配計劃以減少誤會或紛爭 」（50%）。這反映傳承規劃對於港人而言，除了是守護現有財富，更希望為下一代打下穩定經濟基礎，創造未來機會，維護家庭和諧。
不少受訪港人的首要目標是實現長遠財富創造，其中46%人希望透過金融資產、人壽保險或家族企業進行投資，而高淨值受訪者對此尤為關注，當中高達六成（59%）優先考慮長遠財富增長。
其次，遺產亦被視為家庭保障與未來投資的基石：約四成（43%）受訪者期望遺產能支援家族的住屋與醫療開支等基本生活需求，41%期望遺產能覆蓋下一代從小學至大學或職業培訓的教育經費，反映受訪者不僅關注財富傳承，更著眼於通過保障與教育，為下一代締造更多增值機遇。
大部分受訪者對財富傳承存顧慮 憂財產分配引發家族紛爭
傳承的形式多元，對32%的受訪者而言，他們的首選為傳承財富，包括金錢、物業或家族企業等有形資產。然而，僅14%完全相信子女能夠按照其意願轉移、守護並持續將財富增值。44%受訪者憂慮財富無法傳承或延續至子女的下一代，更有54%人擔心遺產分配會引發家庭紛爭，這些憂慮凸顯提升財務知識水平、促進家庭成員開放對話的重要性。
此一信心落差在高淨值人士中尤其顯著，逾六成高淨值受訪者（64%）憂慮其資產可能成為家庭紛爭的導火線，過半（55%）則擔憂市場波動影響其財富價值，可見財富越多，責任與風險亦隨之攀升。
香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士表示：「傳承規劃不單單是資產轉移，更是保障上一代的耕耘成果、為下一代鋪設穩健基礎的基石。港人對傳承規劃的意識雖有所提高，但今次的調查顯示，在壽命延長與市場波動的雙重挑戰下，許多人仍擔心未能順利傳承財富，凸顯了及早規劃的迫切性。」
傳承規劃意識提高 惟準備依然不足
即使港人普遍對財富傳承規劃的認知日漸提升，但實際準備程度卻明顯不足。被問及假設一旦身故後的安排，只有12%受訪者認為自己在資產和財富傳承安排上完全準備就緒；多達一半受訪者（49%）更坦言自己尚未做任何安排。
在尋求專業協助方面，調查顯示34%受訪者曾就傳承規劃尋求專業意見，近七成（66%）更未曾就傳承規劃尋求專業意見。
許多家庭明白專業意見對傳承規劃的重要性，但要獲得合適的指導仍具挑戰。在尚未諮詢理財顧問的受訪者中，逾三分之一人（37%）歸因於難以找到合適的專業人士；其次31%受訪者自覺財富不足，不值得尋求專業建議；另有30%則傾向於在家庭內部自行處理傳承規劃事宜。
楊娟博士續稱：「財富傳承規劃與資產配置哲學息息相關。Sun Life永明深耕香港超過130年，我們的財富管理方案切合客戶不同人生階段，旗下的萬年青保險系列更配備多項領先市場的財富傳承功能，配合專業強大的理財顧問團隊，獲取全面適切的建議，以守護、規劃並增長財富，從容應對人生變局。」
Sun Life永明致力助客戶建立穩健的長期財務基礎，並提供切合不同人生階段的財富管理方案，確保財務規劃與時俱進。皇牌產品包括萬年青*星河傳承保險計劃 II、萬年青*星河尊享保險計劃 II、永越多元貨幣保險計劃 II 等，兼備長線儲蓄和財富增長潛力，助大眾輕鬆策劃理財。
1高淨值受訪者指可投資資產超過100萬美元的人士。
2是次調查於2025年10月訪問來自香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南逾3,000名18歲或以上的受訪者，當中包括約500名香港受訪者，深入探討亞洲地區對財富傳承規劃的態度、行為及期望。
本新聞稿旨在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提呈銷售、游說購買或提供任何香港永明金融有限公司的產品。有關釋義及完整的條款及細則的詳情包括主要產品風險，請參閱推銷刊物及保單文件。如果本新聞稿與保單文件內容不符，則以保單文件為準。
永明金融簡介
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年6月30日止，永明金融管理的總資產為15,400億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。