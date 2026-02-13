seven x seven糸島酒店將於2026年4月重新開業

煥新升級的用餐休息室，採用當地食材精心烹製佳餚。新增泳池與桑拿設施，提升健康養生體驗。 東京2026年2月13日 /美通社/ -- 霞關資本株式會社(Kasumigaseki Capital Group)旗下fav hospitality group株式會社（東京都千代田區；代表取締役：緒方秀和(Hidekazu Ogata)；以下簡稱「FHG」）將於2026年4月1日，讓位於福岡縣糸島(Itoshima)地區的seven x seven Itoshima（seven x seven糸島）酒店重新開業。 以「日落海灘俱樂部」(Sunset Beach Club)為理念指引，該酒店將新增桑拿和泳池區域，同時打造煥然一新的用餐休息室，提供採用糸島當地食材烹製的創意美食。

該酒店會為賓客提供特別的住宿體驗，讓他們能夠通過美食、音樂、養生以及各類活動，與糸島的自然環境親密接觸。 一處坐落於糸島自然風光中的靜謐休憩之所 糸島距福岡機場(Fukuoka Airport)僅45分鐘車程，遠離城市喧囂，自然環境得天獨厚，大海、山巒與天空彷彿觸手可及。 得益於當地豐饒的自然環境滋養出的優質食材，糸島地區還以美食勝地而聞名，這裡提供新鮮的海鮮、山間特產、精心種植的蔬菜，以及體現當地獨特風土條件的本土調味料。 「日落海灘俱樂部」是一種住宿理念，在糸島自然美景的映襯下，美食、音樂、養生與各類活動完美融合，營造出靜謐和諧的氛圍。從白晝到日落，再到夜晚，賓客都能在此享受一場讓身心得以溫柔調適的休憩之旅。

品味糸島風物，美食體驗為住宿增添別樣精彩 在煥然一新的用餐休息室中，各類西班牙小食以「元素」為概念呈現，盡顯糸島的自然風貌、氣候特色、食材本味與調味精髓。這些佳餚均由當地人氣酒吧「klootch」的所有者兼主廚Mawatari大廚親自監製，該酒吧以採用糸島本地食材烹製的創意料理而聞名。 從精緻小吃到凸顯各元素特色的四道式西班牙小食套餐，這一體驗遠不止一頓簡單的餐食，而是一場隨時間緩緩流淌的美食之旅。 飲品菜單同樣豐富多樣。在北九州市「The Certain Bar」創始人兼首席調酒師Nomura先生的監製下，菜單上既有以「元素風味」為靈感來源的特色雞尾酒，也有為不飲酒的賓客準備的無酒精雞尾酒。

糸島土豆辣味番茄醬意面

辣味牛尾煎蛋卷

異域風味本地油封雞

梅爾格茲香腸肉醬 水元素風味：「海」

以海洋珍饈為特色的菜品系列，盡顯「水」元素之韻 水雲蕎麥面

醃漬紅鯛魚

炸梭魚配羅梅斯科醬

糸島海鮮馬賽魚湯 土元素風味：「根」

以大地孕育的時蔬為特色的菜品系列，盡顯「土」元素之韻 芋頭土豆沙拉

熱沾醬

藕餅配銀魚與青椒

蒜香辣油炒雞胗蘑菇 註：該酒店採用時令特色食材，菜單將根據季節及供應情況變動。 早餐計劃

早餐提供兩種選擇：其一為本地合作麵包房的精選麵包組合；其二為日式三文魚料理，經精心炙烤至肉質柔嫩、入口綿軟。兩種選擇均搭配自助沙拉吧。

本計劃旨在通過精心策劃的餐飲體驗，為賓客的酒店住宿增添獨特價值。 用餐休息室概覽 營業時間：早上7:00至午夜12:00（全天營業） 早餐供應時間：早上7:00—中午12:00（最後點餐時間上午11:30）

午餐供應時間：中午12:00—下午3:00（最後點餐時間下午2:30）

晚餐供應時間：晚上6:00—晚上10:00（最後點餐時間晚上9:30）

酒吧營業時間：晚上6:00—午夜12:00（最後點餐時間晚上11:30） 座位容量：共71個座位（室內45席，露台26席） 新增芬蘭式桑拿房及泳池區域 酒店將全新推出專供賓客使用的桑拿與泳池區域。

這一空間與開放式休息室及露台無縫銜接，讓賓客可以隨心享受煥活護理、暢遊與休憩時光，打造貫穿入住全程的身心煥新體驗。 露台設有寬敞的日間躺床，在此靜賞海上落日，能夠與糸島的自然美景產生靈動共鳴，為入住時光鐫刻下最難忘的瞬間。 芬蘭式桑拿與泳池概覽 開放時間：全年無休（僅限酒店賓客使用）

營業時段：早上7:00—晚上10:00（最後入場時間：晚上9:30） 註：營業時間可能隨著季節進行調整。 費用：免費 共用規則：男女混用設施（須著泳裝）

年齡限制：桑拿僅限12歲及以上賓客使用；兒童使用泳池時須由成年人陪同。 與時光流轉共融的音樂體驗 專屬定制的原聲歌單依循晝夜韻律編排——從清晨的靜謐旋律，到日暮時分的慵懶音景，直至晚間酒吧的沉浸氛圍。酒店還將邀請DJ與藝術家，以匠心獨運的音樂體驗，讓每一次入住都成為感官的深度沉浸之旅。 【酒店概覽】

名稱：seven x seven糸島

地址：日本福岡縣福岡市西區西浦266番地（郵編：819-0202）

交通方式：從博多站(Hakata Station)駕車約45分鐘可達

建築結構：東西兩棟樓各4層

客房數量：共47間

網站：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/

Instagram（官方）：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/