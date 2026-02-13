熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-13 13:00
更新：2026-Feb-13 13:00
PR Newswire

seven x seven糸島酒店將於2026年4月重新開業

分享：

煥新升級的用餐休息室，採用當地食材精心烹製佳餚。新增泳池與桑拿設施，提升健康養生體驗。

東京2026年2月13日 /美通社/ -- 霞關資本株式會社(Kasumigaseki Capital Group)旗下fav hospitality group株式會社（東京都千代田區；代表取締役：緒方秀和(Hidekazu Ogata)；以下簡稱「FHG」）將於2026年4月1日，讓位於福岡縣糸島(Itoshima)地區的seven x seven Itoshima（seven x seven糸島）酒店重新開業。

Hotel seven x seven Itoshima to Relaunch in April 2026

以「日落海灘俱樂部」(Sunset Beach Club)為理念指引，該酒店將新增桑拿和泳池區域，同時打造煥然一新的用餐休息室，提供採用糸島當地食材烹製的創意美食。

adblk4

該酒店會為賓客提供特別的住宿體驗，讓他們能夠通過美食、音樂、養生以及各類活動，與糸島的自然環境親密接觸。

一處坐落於糸島自然風光中的靜謐休憩之所

糸島距福岡機場(Fukuoka Airport)僅45分鐘車程，遠離城市喧囂，自然環境得天獨厚，大海、山巒與天空彷彿觸手可及。

得益於當地豐饒的自然環境滋養出的優質食材，糸島地區還以美食勝地而聞名，這裡提供新鮮的海鮮、山間特產、精心種植的蔬菜，以及體現當地獨特風土條件的本土調味料。

「日落海灘俱樂部」是一種住宿理念，在糸島自然美景的映襯下，美食、音樂、養生與各類活動完美融合，營造出靜謐和諧的氛圍。從白晝到日落，再到夜晚，賓客都能在此享受一場讓身心得以溫柔調適的休憩之旅。

adblk5

品味糸島風物，美食體驗為住宿增添別樣精彩

在煥然一新的用餐休息室中，各類西班牙小食以「元素」為概念呈現，盡顯糸島的自然風貌、氣候特色、食材本味與調味精髓。這些佳餚均由當地人氣酒吧「klootch」的所有者兼主廚Mawatari大廚親自監製，該酒吧以採用糸島本地食材烹製的創意料理而聞名。

從精緻小吃到凸顯各元素特色的四道式西班牙小食套餐，這一體驗遠不止一頓簡單的餐食，而是一場隨時間緩緩流淌的美食之旅。

飲品菜單同樣豐富多樣。在北九州市「The Certain Bar」創始人兼首席調酒師Nomura先生的監製下，菜單上既有以「元素風味」為靈感來源的特色雞尾酒，也有為不飲酒的賓客準備的無酒精雞尾酒。

adblk6

此外，本地酒鋪「Kawakubo Saketen」（川久保酒舖）還根據店主個人理念精心挑選日本清酒，主要甄選來自九州各地的知名品牌，為賓客提供探索更多風味的機會。

「元素風味菜品體驗」（四道西班牙小食套餐）|6600日元（含稅）

相關菜品包含四道西班牙小食，其靈感源自「火」、「水」、「土」三大自然元素，體現在食材選擇、風味調配及烹飪技法之中。誠邀賓客品味各元素交織而成的美食故事。

火元素風味：「辣」
以「火」元素為靈感來源，主打濃郁香料的菜品系列

adblk7

  • 糸島土豆辣味番茄醬意面
  • 辣味牛尾煎蛋卷
  • 異域風味本地油封雞
  • 梅爾格茲香腸肉醬

水元素風味：「海」
以海洋珍饈為特色的菜品系列，盡顯「水」元素之韻

  • 水雲蕎麥面
  • 醃漬紅鯛魚
  • 炸梭魚配羅梅斯科醬
  • 糸島海鮮馬賽魚湯

土元素風味：「根」
以大地孕育的時蔬為特色的菜品系列，盡顯「土」元素之韻

  • 芋頭土豆沙拉
  • 熱沾醬
  • 藕餅配銀魚與青椒
  • 蒜香辣油炒雞胗蘑菇

註：該酒店採用時令特色食材，菜單將根據季節及供應情況變動。

早餐計劃
早餐提供兩種選擇：其一為本地合作麵包房的精選麵包組合；其二為日式三文魚料理，經精心炙烤至肉質柔嫩、入口綿軟。兩種選擇均搭配自助沙拉吧。

adblk8

本計劃旨在通過精心策劃的餐飲體驗，為賓客的酒店住宿增添獨特價值。

用餐休息室概覽

  • 營業時間：早上7:00至午夜12:00（全天營業）

早餐供應時間：早上7:00—中午12:00（最後點餐時間上午11:30）
午餐供應時間：中午12:00—下午3:00（最後點餐時間下午2:30）
晚餐供應時間：晚上6:00—晚上10:00（最後點餐時間晚上9:30）
酒吧營業時間：晚上6:00—午夜12:00（最後點餐時間晚上11:30）

  • 座位容量：共71個座位（室內45席，露台26席）

新增芬蘭式桑拿房及泳池區域

酒店將全新推出專供賓客使用的桑拿與泳池區域。

adblk9

這一空間與開放式休息室及露台無縫銜接，讓賓客可以隨心享受煥活護理、暢遊與休憩時光，打造貫穿入住全程的身心煥新體驗。

露台設有寬敞的日間躺床，在此靜賞海上落日，能夠與糸島的自然美景產生靈動共鳴，為入住時光鐫刻下最難忘的瞬間。

芬蘭式桑拿與泳池概覽

  • 開放時間：全年無休（僅限酒店賓客使用）
  • 營業時段：早上7:00—晚上10:00（最後入場時間：晚上9:30）

註：營業時間可能隨著季節進行調整。

  • 費用：免費

共用規則：男女混用設施（須著泳裝）

adblk10

  • 年齡限制：桑拿僅限12歲及以上賓客使用；兒童使用泳池時須由成年人陪同。

與時光流轉共融的音樂體驗

專屬定制的原聲歌單依循晝夜韻律編排——從清晨的靜謐旋律，到日暮時分的慵懶音景，直至晚間酒吧的沉浸氛圍。酒店還將邀請DJ與藝術家，以匠心獨運的音樂體驗，讓每一次入住都成為感官的深度沉浸之旅。

【酒店概覽】
名稱：seven x seven糸島
地址：日本福岡縣福岡市西區西浦266番地（郵編：819-0202）
交通方式：從博多站(Hakata Station)駕車約45分鐘可達
建築結構：東西兩棟樓各4層
客房數量：共47間

adblk11

網站：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/
Instagram（官方）：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/seven-x-seven20264-302687163.html

SOURCE Kasumigaseki Capital Co., Ltd.

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk12 madblk12

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務